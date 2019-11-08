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又傳內鬥？「大熊」、「學姐」遭民眾黨轟行政不中立

批校方無視釋字784號 黃國昌：應落實補考分數不打折

2019-11-08 17:56聯合報 記者蔡晉宇／即時報導

時代力量立法委員黃國昌，今日與時力新竹市立委參選人高鈺婷、釋字784號解釋聲請人傅同學舉行記者會表示，在攸關學生權利保障的大法官「釋字784號解釋」出爐後，新竹市培英國中依然無對應作為，呼籲相關單位應該採取行動，還給釋憲當事人一個公道。

該釋憲聲請源起於2014年，釋憲當事人傅同學當時是一位國中生，某次考試因病無法到考，嗣後參加補考，校方以超過60的分數打七折處理；傅同學與父親因不服，向所就讀的新竹市培英國中及新竹市政府教育局申訴，遭悍然回絕，於是另向行政法院提起訴訟，亦以程序遭駁回；兩人在歷經五年多的救濟程序，終於大法官作出釋字第784號解釋，表示學生應獲得應有的權利。

傅同學表示，作為一個法治國的人民，竟在自身權利受損時無法進行救濟；她抱病參加補考，受到不合理對待後，卻面臨層層官僚因回應，非常失望；希望在作出釋字第784號解釋後，除了未來所有學生都能有救濟管道外，培英國中也能還給她一張應有的成績單。

高鈺婷表示，她在得知此事後非常心疼，身為一位母親，看到來自新竹的傅同學與父親，在經過五年多的努力，終於扭轉了不合理的制度，衷心敬佩；更期許自己的小孩未來能和傅同學一般，即使面對質疑，依舊能勇於捍衛自己的權利。

高鈺婷呼籲培英國中，應還給傅同學這遲來的正義；此外，現行如台南市關於補考的規範，仍維持超過60分的部分要打七折，相當不合理，教育部應盤點不合時宜的規範，並進行修正。

黃國昌表示，2015年1月國教署曾正式函覆聲請人，表示將要求各地方縣市政府作修正，迄今部分縣市仍維持舊有規範，教育部應加速來辦理。他並呼籲，培英國中應改正迄今為止的官僚心態，作為教育工作者，誠心認錯還給傅同學一個公道，才是負責任的態度。出席記者會的教育部官員則回應，會再和相關單位、培英國中了解狀況並加強溝通。

時代力量立法委員黃國昌（中）、新竹市立委參選人高鈺婷（左）、釋字784號解釋聲請...
時代力量立法委員黃國昌（中）、新竹市立委參選人高鈺婷（左）、釋字784號解釋聲請人傅同學（右）。記者蔡晉宇／攝影
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