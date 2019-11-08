南投縣國中小推廣BBC微型電腦 強化科技資訊教育

2019-11-08 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



南投縣超過九成為山區，偏鄉學校多，在推動資訊教育普及化與都市有明顯城鄉落差，南投縣政府向教育部爭取108年度前瞻基礎建設第2期計畫獎勵金，於11月5日完成發放BBC micro:bit微型電腦編程套件組至全縣173所國中小學校，為教師及學生做好迎接108年新課綱之準備。

Micro:Bit 是BBC開發設計電腦編成套件，方便學生隨身攜帶，隨時練習用Python、TouchDevelop、Blockly和JavaScript開發應用程式。內嵌25顆紅色LED作為顯示，配有兩個可以編寫程式的按鈕，能以藍牙、Micro USB連接，讓學生可以在電腦上編寫好程式，再輸入Micro Bit中。

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南投縣林明溱縣長重視國中小學生教育，南投縣教育處長陸正威結合縣網中心及資訊輔導團共同規劃促成這次的微型電腦編成套件計畫，國小資訊輔導團總召、康壽國小校長江坤鋕說，南投縣是第一個全縣國中小導入BBC micro:bit微型電腦編程套件組的縣市，在發放微型電腦設備前，4月、7月、10月由教育處針對縣內173所國中小辦理種子教師研習培訓課程，讓學校增加設備，也讓教師們願意使用設備，對於科技資訊融合至各領域課程之STEAM創新教學產生自信，提升全縣師生的科技資訊核心素養。

光復國小校長鄭佳昇校長說，南投縣去年度已經開始試行學校導入微型電腦編程套件組的教學反應。在南投縣107學年度科技領域博覽會系列活動中，也曾舉辦過全縣的BBC micro:bit競速解題競賽，師生對參與編程競賽反應相當熱烈，今年度預計與教育處再度規劃編程競速解題賽，強化師生對科技資訊學習的熱情與成就感。