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鼓勵終身學習 職業繼續教育修滿150學分可考大學

2019-11-07 21:19聯合報 記者張錦弘／即時報導

教育部近年開放高職辦理「職業繼續教育」，可開設學分班，不受課綱限制，著重職場需要的實務課程，提供另類在職進修管道。教育部近日公告修法，修滿職業繼續教育150個學分，可以同等學力考大學，鼓勵終身學習。

新法同時規定，職業繼續教育學分課程，不能太過密集開課，例如一門課連續上超過4個小時，以免影響教學品質。

教育部國教署組長韓春樹指出，104年通過的「技術及職業教育法」，規定高職及大專可辦理繼續教育，提供在職者或轉業者，再學習職場所需之專業技術，且不受正規高中職課綱或招生辦法規範，不用像一般高中職生要上國、英、數等那麼多通識學科，以實務課程為主。

韓春樹說，現在年輕一輩，大多有高中職以上學歷，但少數較年長的失學民眾，可透過這個多元管道升學，教育部因此公告修正「高級中等學校辦理職業繼續教育辦法」，規定學生年滿18歲且修習職業繼續教育累計達150學分以上，得以同等學力報考大學或二專。

此外，辦法原本規定，每學分至少修習18小時，上課至少2星期，新法明定學分課程不得短期密集授課，以保障一定教學品質，有特殊原因報經學校主管機關核定者，不在此限。例如同一門課不得連續授課4節以上，以免學生無法吸收。評鑑太差、財務有問題、違反私校法等限期改善期間，也不能開設繼續教育課程。

教育部修法，修滿職業繼續教育150學分，可以同等學力考大學，鼓勵終身學習。本報資...
教育部修法，修滿職業繼續教育150學分，可以同等學力考大學，鼓勵終身學習。本報資料照片
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