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國中生快運動！免試入學多採計體適能 太差影響志願

2019-11-07 21:08聯合報 記者張錦弘／即時報導

很多國中生缺乏運動，又愛喝含糖飲料、吃油炸食品，過胖、體能差，台南、高雄、金門等多數縣市免試入學明年都採計體適能表現，但占分從3分到20分不等，且身障等特殊生會保障基本分數；不過，基北、竹苗、中投等少數地區仍不採計。考生應詳讀簡章，若招生區採計體適能，最好從國一起就加強運動。

教育部規定，高中職免試入學超額比序，除可採計會考成績、志願序及健康與體育、藝術與人文、綜合活動等非考科在校成績，還可採計服務、競賽、證照、語文檢定、體適能等多元表現，教育部次長林騰蛟指出，只要符合教育性、公平性及可操作性等基本原則，教育部都會同意備查。

教育部訂定免試入學體適能採計原則，要參照教育部規定的體適能常模，檢測柔軟度（坐姿體前彎）、肌耐力（一分鐘屈膝仰臥起坐）、瞬發力（立定跳遠）、心肺耐力（女800百公尺、男1600公尺跑走）等4項，依不同性別、年齡，採計門檻標準，且身障、持有醫院證明的重大傷病、體弱學生，比照通過門檻計分。

明年採計體適能的招生區中，以金門區占總分3分最少，4項檢測達門檻標準各得0.5分，總成績達金質者（全體學生PR85）另加1分、銀質者（PR75）加0.5分、銅質者（PR50）加0.2分；體適能占分較高的是高雄區20分，屏東、台南、嘉義都10分。

值得一提的是，台南區原本規定，同一次檢測4項均無或僅1項達門檻者，得4分；任2項達門檻者得6分；任二項達銅質、銀質、金質者，各得8、9、10分，身障等特殊生拿4分。但台南市教育局表示，為照顧體能弱勢生、避免變相懲罰，明年他們可拿6分，且同分比序也取消體適能這項。

部分招生區為何至今仍不採計體適能，新竹縣教育處長劉明超以竹苗區為例，當初是因評估多數學生都通過門檻，鑑別度不大，且身障生若因先天弱勢，體適能少拿一兩分而影響錄取志願，對他們不公平，因此不採計。

北市教育局則表示，競爭最激烈、分分計較的基北區，一開始就不採計體適能，除因避免對體能弱勢生不利，也擔心會有各種申請免採計的個案，徒增認定困擾。

金門縣教育局長羅德水說，相較競激烈的基北區，金門國中生少，雖只有金門高中、金門農工，但已足夠容納所有國中生，採計體適能，是希望國中正常化教學、五育並重，一般學生只要願意，一定能拿到分數。

很多學生從小缺乏運動，多數招生區明年將體適能列入高中職免試入學超額比序項目。本報...
很多學生從小缺乏運動，多數招生區明年將體適能列入高中職免試入學超額比序項目。本報資料照片
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