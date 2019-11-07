國中生快運動！免試入學多採計體適能 太差影響志願

2019-11-07 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ／即時報導



很多國中生缺乏運動，又愛喝含糖飲料、吃油炸食品，過胖、體能差，台南、高雄、金門等多數縣市免試入學明年都採計體適能表現，但占分從3分到20分不等，且身障等特殊生會保障基本分數；不過，基北、竹苗、中投等少數地區仍不採計。考生應詳讀簡章，若招生區採計體適能，最好從國一起就加強運動。

教育部規定，高中職免試入學超額比序，除可採計會考成績、志願序及健康與體育、藝術與人文、綜合活動等非考科在校成績，還可採計服務、競賽、證照、語文檢定、體適能等多元表現，教育部次長林騰蛟指出，只要符合教育性、公平性及可操作性等基本原則，教育部都會同意備查。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

教育部訂定免試入學體適能採計原則，要參照教育部規定的體適能常模，檢測柔軟度（坐姿體前彎）、肌耐力（一分鐘屈膝仰臥起坐）、瞬發力（立定跳遠）、心肺耐力（女800百公尺、男1600公尺跑走）等4項，依不同性別、年齡，採計門檻標準，且身障、持有醫院證明的重大傷病、體弱學生，比照通過門檻計分。

明年採計體適能的招生區中，以金門區占總分3分最少，4項檢測達門檻標準各得0.5分，總成績達金質者（全體學生PR85）另加1分、銀質者（PR75）加0.5分、銅質者（PR50）加0.2分；體適能占分較高的是高雄區20分，屏東、台南、嘉義都10分。

值得一提的是，台南區原本規定，同一次檢測4項均無或僅1項達門檻者，得4分；任2項達門檻者得6分；任二項達銅質、銀質、金質者，各得8、9、10分，身障等特殊生拿4分。但台南市教育局表示，為照顧體能弱勢生、避免變相懲罰，明年他們可拿6分，且同分比序也取消體適能這項。

部分招生區為何至今仍不採計體適能，新竹縣教育處長劉明超以竹苗區為例，當初是因評估多數學生都通過門檻，鑑別度不大，且身障生若因先天弱勢，體適能少拿一兩分而影響錄取志願，對他們不公平，因此不採計。

北市教育局則表示，競爭最激烈、分分計較的基北區，一開始就不採計體適能，除因避免對體能弱勢生不利，也擔心會有各種申請免採計的個案，徒增認定困擾。