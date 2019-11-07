特教師身心俱疲 有的轉職有的想輕生 教部伸援手

2019-11-07 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



教育部今天表示，為持續落實保障身心障礙學生學習權利，除了109年度增加5.4億元特殊教育預算，針對國立高級中等學校資源班教學人力不足及教學節數等問題，也將自108學年度第2學期增補特教教師，並研議調降教學節數，減輕教學壓力，維護特教品質。未來將持續傾聽教學現場意見，提供學校必要資源與協助，讓教師更無後顧之憂。

聯合晚報今天獨家報導，一群國立高中特教老師聯合寫了一份陳情書向政府「求救」，指目前高中資源班的生師比達到26（26名學生對1名老師），嚴重失衡，導致資源班教師分身乏術，被大量行政業務壓得喘不過氣，又因個案管理學生多，讓他們像疲於奔命處理學生各種突發狀況的「救火隊」，身心俱疲，有的乾脆轉職，有的甚至有輕生念頭，最後犧牲的是身心障礙孩子的受教權。

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有關國立高級中等學校資源班教師反映人力不足及教學節數等問題，教育部國教署今天表示，現行國立高級中等學校資源班師生比為1比26，考量資源班教師在行政、教學及支持服務的負擔，國教署正努力調降師生比至1比21以下，並分階段擴增特教教師，舒緩教學人力問題。

國教署指出，108學年度第2學期立即增補資源班教師，降低資源班師生比至1比21以下；師生比尚未符合1比21的班級，將核給經費進用資源班代理教師；學校如可於108學年第1學期招聘到特教教師，國教署將加速相關作業，讓教師盡速到位。109學年度起採正式員額及代理教師併同進用方式，降低資源班各班師生比至1比21以下，以建立長期穩定的特教師資人力。

國教署表示，調降國立高級中等學校資源班直接教學節數：教育部依特殊教育法授權訂定「國立特殊教育學校及高級中等以下學校特殊教育教師每週教學節數標準（草案）」，草案已進入預告期間，國教署陸續蒐集教學現場具體建議，並持續溝通討論。未來將採調降資源班教師直接教學節數方式辦理，具體回應教師反映困境，讓教師有更充裕時間提供學生良好特教服務。

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