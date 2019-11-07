激勵考校長主任 新北明年開原民教師行政人力培力課

2019-11-07 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北即時報導



新北市教育局將自109年度起，首度針對原住民族教師規畫「原民教師行政人才培力課程」，讓優秀的原住民教育人員除了教學，也能培養行政才能，藉此激勵原民教師報考候用主任甄選及候用校長甄選。

該行政培力課程將由教育局協助，參與教師組成專業社群，每個月1次的聚會，包括一系列課程及專題演講，邀請經驗豐富之校長、主任擔任講師，講解目前最新教育議題、分享行政經驗及案例研討，以強化原住民族教師於教育行政方面的專業知能，也藉此激勵原民教師報考候用主任甄選及候用校長甄選。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

新北市教育局表示，新北市原住民學生約有10963人，教師約有256人，近年來除了與各師培大學合作培育原住民族公費師資，每年的教師甄選也增設原住民族組，以保障原住民就業權利、維護原住民文化保存及發展，並擴大原民籍教師師資來源。