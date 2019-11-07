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激勵考校長主任 新北明年開原民教師行政人力培力課

2019-11-07 15:30聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

新北市教育局將自109年度起，首度針對原住民族教師規畫「原民教師行政人才培力課程」，讓優秀的原住民教育人員除了教學，也能培養行政才能，藉此激勵原民教師報考候用主任甄選及候用校長甄選。

該行政培力課程將由教育局協助，參與教師組成專業社群，每個月1次的聚會，包括一系列課程及專題演講，邀請經驗豐富之校長、主任擔任講師，講解目前最新教育議題、分享行政經驗及案例研討，以強化原住民族教師於教育行政方面的專業知能，也藉此激勵原民教師報考候用主任甄選及候用校長甄選。

新北市教育局表示，新北市原住民學生約有10963人，教師約有256人，近年來除了與各師培大學合作培育原住民族公費師資，每年的教師甄選也增設原住民族組，以保障原住民就業權利、維護原住民文化保存及發展，並擴大原民籍教師師資來源。

依據原住民族教育法規定，原住民學生人數達全校學生人數2分之1的原住民重點學校，主任、校長應優先聘任、遴選原住民族已具主任、校長資格者，新北發展並推動原住民族教育，期盼新北市的原民教育能夠從選才、育才中做起。

新北市教育局辦「原民教師行政人才培力課程」說明會。 圖／新北市教育局提供
新北市教育局辦「原民教師行政人才培力課程」說明會。 圖／新北市教育局提供
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