資源班樣態落差大 教部擬授權彈性訂授課節數比率

2019-11-07 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



教育部國教署表示，過往並未規定高中資源班教師的直接教學和間接服務的授課時數，但有些學校希望明定直接教學的授課時數，好支領「超鐘點費」。但是草案公告之後，有些老師認為直接教學時數不應該那麼多，教育部也發現，各校資源班的樣態落差很大，「會盡量避免用一條尺規範。」

國教署原住民族與少數族群及特殊教育組組長蔡志明表示，未來會在一個在天花板下，根據不同的資源班樣態，保留彈性調整空間。目前研議授權各校特殊教育推行委員會，訂定資源班教師直接教學和間接服務的授課時數比率，會再找縣市政府來談。

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教育部近日公告「國立特殊教育學校及高級中等學校特殊教育教師每週教學節數標準」草案，明定分散式資源班教師入班合作教學或合作諮詢節數，資源班教師每周至少安排十節直接教學，並以特殊需求領域課程及具該教學領域（科目）專長者為主；入班及間接服務時數，每周以不超過六節為原則。

蔡志明表示，草案預告後，國教署找資源班教師開過三次會，傾聽教師們的聲音，發現各校資源班的樣態落差很大，有綜合職能科的學校，就會有特教組協助行政業務，但有些學校沒有綜合職能科，資源班教師的行政負擔較重；有的資源班一班只有23名學生，有的一班學生高達100多個學生。