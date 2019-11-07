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陸版誠品「被關門」…官方稱整頓違建 其實原因不單純

教育部擬訂教學最低時數 高中特教師蠟燭多頭燒

2019-11-07 10:13聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

在普通班的身心障礙學生因生理限制或是情緒行為問題，需要資源班教師提供「間接服務」。但高中資源班教師多數需兼任特教行政業務，課餘「間接服務」，蠟燭多頭燒。教育部近日又研擬比照國中小，訂出高中資班教師每周教學節數最低標準，讓他們十分憤怒，因為人力配置遠不及國中小資源班。

教育部近日公告「國立特殊教育學校及高級中等學校特殊教育教師每周教學節數標準」草案，資源班教師每周至少安排十節直接教學，間接服務時數每周以不超過六節為原則。

國立台東高商資源班導師孫翌軒說，草案未規定兼行政可減授教學節數，綁定高中資源班教師每周直接教學十節，不符合教學現場需求及新課綱精神。他們訴求改為「導師兼任特教行政業務每周至少安排直接教學四節，專任教師至少安排直接教學八節。」

「教育部狠狠打了高中資源班教師一個巴掌」，孫翌軒說，草案內容完全無視高中資源班與國中小資源班的差異性。以人力來看，高中資源班多數僅置教師一名，國中小資源班則置教師三名，並由資料組長或特教組長來處理特教行政工作；以教學來看，高中資源班教師以間接服務為主，國中小資源班以直接教學為主。

國立玉井工商資源班導師楊士毅說，資源班教師除了每周固定的基本授課節數外，仍需於課餘時間「間接服務」，直接教學如果沒有下降到合理節數，等於犧牲教師間接服務的時間。

「間接服務」是多數安置於普通班的身心障礙學生最迫切的需求。楊士毅說，最近某國立高中聽障生疑似霸凌事件就是一個警訊。普通班學生因身心障礙學生缺乏足夠間接服務，普通生與身心障礙學生彼此產生誤會、衝突層出不窮，身為特教老師，這個責任我們不扛，誰扛？

教育部近日研擬資源班教師每周至少安排十節直接教學，間接服務時數每周以不超過六節為...
教育部近日研擬資源班教師每周至少安排十節直接教學，間接服務時數每周以不超過六節為原則，讓資源班教師憤怒。本報資料照片
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