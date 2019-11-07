親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

陸版誠品「被關門」…官方稱整頓違建 其實原因不單純

獨／1人顧26個特教生撐不住 資源班教師們向政府求救

2019-11-07 09:56聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

等路下午茶包含服務人員及演出人員都是由身心障礙孩子所組成，圖為企業家及教師耐心聆...
等路下午茶包含服務人員及演出人員都是由身心障礙孩子所組成，圖為企業家及教師耐心聆聽特教生詢問餐點。本報資料照片
分享
「我們是教育界中的少數族群。」一群國立高中特教老師聯合寫了一份陳情書向政府求救，指目前高中資源班的生師比達到26，也就是1名老師要對26名學生，嚴重失衡，導致資源班教師分身乏術，被大量行政業務壓得喘不過氣，又因個案管理學生多，讓他們像疲於奔命處理學生各種突發狀況的「救火隊」，最後犧牲的是身心障礙孩子的受教權。

一般高中設置的特殊教育班級，分為集中式特教班、分散式資源班、巡迴輔導班。教育部統計，安置於一般高中身心障礙學生人數由98學年度的1萬5625人， 107學年度增加至2萬1051人，可見安置於普通班級已是高中特殊教育服務的主流和趨勢。

教育部統計，107學年度全國高中職分散式資源班教師358人，有9192名學生，生師比平均約為25.7：1。國立玉井工商資源班導師楊士毅說，國立高中資源班教師是集教學、輔導、行政等多元角色合一的職務，間接服務為主，直接教學為輔。直接教學 多半是學科補救教學、特殊需求課程，而間接服務是協助學生在校適應的重要工作，內涵較廣泛而繁雜，也最耗時費力。

楊士毅說，許多資源班老師身心俱疲，有的乾脆轉職，有老師甚至有輕生的念頭。如果困境沒有解除，特教老師待在高中資源班的意願一定不斷下降，最後受害的還是資源班學生。

「高中資源班教師就像是一根丟進火堆中的蠟燭。」國立台東高商資源班導師孫翌軒說，高中資源班的核心問題為「教師人力不足」，目前國內有近50所高中資源班僅置一名教師，倘若學校無設置特殊教育組，則該名資源班教師必須同時負責教學及行政的工作。

教育部國教署組長蔡志明表示，普通班身心障礙學生21名就可設立資源班，會給一個正式特殊教育師資員額。國教署會積極回應資源班教師的訴求，但因要取得正式員額有其困難度，因而近三年都有補助學校經費，聘編制外代理教師和輔導員，協助資源班教師。

但孫翌軒說，約聘制的人力無法穩定長期的照顧身心障礙學生，且人員頻繁的異動對學生容易造成負面影響，治標不治本，理應將高中資源班教師員額補齊南蔡志明則說，近期會再盤點各校所需的正式員額，努力提供正式員額協助資源班。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

教育部班導師特教

相關新聞

教團籲增教師員額支持新課綱 教部：地方政府財源不足

2019-11-06 14:22

教育部擬訂教學最低時數 高中特教師蠟燭多頭燒

2019-11-07 10:13

資源班樣態落差大 教部擬授權彈性訂授課節數比率

2019-11-07 10:22

學習歷程上路 教師恐行政大逃亡

2019-11-07 00:07

影／未來小學堂機器人當助教 新課綱機器人也要學素養

2019-11-06 16:15

桃市國小教師有創意！讓學生在暗室揮動LED戒做出燈箱

2019-11-06 15:30

新課綱累慘教師 籲減少授課時數

2019-11-06 15:25

全國語文競賽將登場 今年首創不排序名次改等第

2019-11-06 13:29

再掀行政大逃亡？ 新課綱讓教師疲於奔命

2019-11-06 13:01

學習歷程檔案納申請入學標準 老師疲於奔命醞釀離職潮

2019-11-06 12:05

教團籲：私校建立「自我防腐機制」扭轉社會負面觀感

2019-11-06 10:34

私校籲提高教職員年金所得替代率 教團：政府聽到嗎

2019-11-06 10:26

高中學習歷程檔案上傳件數擬上修 高中師反彈

2019-11-06 10:20

創辦人驟逝 台東「孩子的書屋」該如何走下去？

2019-11-06 09:17

張忠謀勉勵台大畢業生：別以為考上台大就是人生巔峰

2019-11-06 08:40

私校轉型求生 瞄準長照商機

2019-11-06 00:36

全教總：校產是公共財 不是財團小金庫

2019-11-06 00:32

轉退卡關 私校聯合反校產充公

2019-11-06 00:28

私校要求政府補助 也盼少管一點

2019-11-05 20:22

私校籲退場董事會可拿部分校產 教團批漸失公共性

2019-11-05 19:48

台德高教互動增溫 赴德留學生創7年新高

2019-11-05 14:38

5大團體喊話總統參選人 別對私立大專院校差別待遇

2019-11-05 14:34

私校5團體抨「轉退條例」 財產信託會讓大學死更快

2019-11-05 14:33

「國家不應對私校差別待遇」 五大團體對總統參選人喊話

2019-11-05 11:42

台德高教互動增溫 我赴德留學人數七年新高

2019-11-05 11:16

私校校長指轉退條例侵占私財 信託也只會讓大學快死

2019-11-05 11:07

彰女慶百歲 循76年前足跡攻頂玉山

2019-11-04 23:50

拚高教 基礎科學研究預算 明年增40億

2019-11-04 23:49

日本語文學校頻來台招生 祭出半工半讀取得就業機會

2019-11-04 21:48

台大女揭在台灣會念書其實是陷阱 引眾多網友共鳴

2019-11-04 21:30

北市這校超會寫 聯合盃作文賽新民國小300人上陣

2019-11-04 16:56

高教資源逆分配 全教總：灑錢無益

2019-11-04 14:46

優秀博士生獎學金300名額 申請不到一半

2019-11-04 14:07

影／AI自走車課程入北市高中校園 學生秀學習成果

2019-11-04 13:13

收屍成正業... 教團批：教育部淪大學「退場處理中心」

2019-11-04 12:16

台大電機碩士賣保險 陳良基嘆可惜：大學不能丟著不管

2019-11-04 11:37

23人獲獎學金 赴奧地利研修

2019-11-03 23:03

新課綱辦說明會 家長：教師準備好沒？

2019-11-03 21:08

新課綱建置「學習歷程檔案」 避免備審資料淪軍備競賽

2019-11-03 20:12
看更多

熱門文章

高三生注意！升學考前最後一次英聽考試 7日截止報名

2019-11-06 16:33

學習歷程上路 教師恐行政大逃亡

2019-11-07 00:07

紐時賞析／美國大學新思維 「60年」的高等教育

2019-11-06 15:37

學習歷程檔案納申請入學標準 老師疲於奔命醞釀離職潮

2019-11-06 12:05

為何切肉見虹光？高中必修探究與實作 大考命題曝光

2019-11-06 19:10

高職特色班公開摸彩贈機票 送學生赴日韓教育旅行

2019-11-06 15:19

教團籲增教師員額支持新課綱 教部：地方政府財源不足

2019-11-06 14:22

獨／1人顧26個特教生撐不住 資源班教師們向政府求救

2019-11-07 09:56

大學生以2萬餘張骨牌 堆砌浮世繪大師「神奈川沖浪裏」

2019-11-06 12:44

影／未來小學堂機器人當助教 新課綱機器人也要學素養

2019-11-06 16:15

解決非洲豬瘟廚餘難題 嘉縣國小廚餘養蟲種蔬菜

2019-11-06 12:47

新課綱累慘教師 籲減少授課時數

2019-11-06 15:25

綠能變黃金 北科大攜手台灣世曦發展離岸風電技術

2019-11-06 13:31

嘉義縣高國中小學生 明年起上課有冷氣吹了

2019-11-06 17:49

全國語文競賽將登場 今年首創不排序名次改等第

2019-11-06 13:29

再掀行政大逃亡？ 新課綱讓教師疲於奔命

2019-11-06 13:01

桃市國小教師有創意！讓學生在暗室揮動LED戒做出燈箱

2019-11-06 15:30

張金鑑獎學金 得獎名單揭曉

2019-11-07 00:12

教育部擬訂教學最低時數 高中特教師蠟燭多頭燒

2019-11-07 10:13

8成學生是客家子弟 上湖國小推「桐花課」

2019-11-06 14:53

台南復興國中45歲 周子瑜祝賀母校

2019-11-06 23:40

台灣技職響徹俄羅斯！21歲謝協益勇奪首面麵包製作金牌

2019-11-07 10:17

資源班樣態落差大 教部擬授權彈性訂授課節數比率

2019-11-07 10:22

紐時賞析／工時不定 衝擊美少數族裔家庭

2019-11-06 15:58

影／沒錢跑美容院…教你做髮型 comb和brush的區別？

2019-11-06 15:22

教團盼增教師員額 教部：地方財源暫難支應

2019-11-06 17:54

全國青年景觀競賽 7校學子力拚實作能力

2019-11-06 19:12

肌萎症高職生躺著創作 吉祥物作品獲最佳人氣獎

2019-11-06 16:28

高職兄弟同為肌萎症 母伴成長視甜蜜負擔

2019-11-06 17:54

環球科大學名人講座 邀日本玉子燒名家授藝

2019-11-07 11:04

獨派憂歷史教材落統戰口實 國教院：多元並陳

2019-11-06 14:31

技藝選手出國見習擴大 教部盼家長作孩子肩膀

2019-11-06 16:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top