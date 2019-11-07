獨／1人顧26個特教生撐不住 資源班教師們向政府求救
「我們是教育界中的少數族群。」一群國立高中特教老師聯合寫了一份陳情書向政府求救，指目前高中資源班的生師比達到26，也就是1名老師要對26名學生，嚴重失衡，導致資源班教師分身乏術，被大量行政業務壓得喘不過氣，又因個案管理學生多，讓他們像疲於奔命處理學生各種突發狀況的「救火隊」，最後犧牲的是身心障礙孩子的受教權。
一般高中設置的特殊教育班級，分為集中式特教班、分散式資源班、巡迴輔導班。教育部統計，安置於一般高中身心障礙學生人數由98學年度的1萬5625人， 107學年度增加至2萬1051人，可見安置於普通班級已是高中特殊教育服務的主流和趨勢。
教育部統計，107學年度全國高中職分散式資源班教師358人，有9192名學生，生師比平均約為25.7：1。國立玉井工商資源班導師楊士毅說，國立高中資源班教師是集教學、輔導、行政等多元角色合一的職務，間接服務為主，直接教學為輔。直接教學 多半是學科補救教學、特殊需求課程，而間接服務是協助學生在校適應的重要工作，內涵較廣泛而繁雜，也最耗時費力。
楊士毅說，許多資源班老師身心俱疲，有的乾脆轉職，有老師甚至有輕生的念頭。如果困境沒有解除，特教老師待在高中資源班的意願一定不斷下降，最後受害的還是資源班學生。
「高中資源班教師就像是一根丟進火堆中的蠟燭。」國立台東高商資源班導師孫翌軒說，高中資源班的核心問題為「教師人力不足」，目前國內有近50所高中資源班僅置一名教師，倘若學校無設置特殊教育組，則該名資源班教師必須同時負責教學及行政的工作。
教育部國教署組長蔡志明表示，普通班身心障礙學生21名就可設立資源班，會給一個正式特殊教育師資員額。國教署會積極回應資源班教師的訴求，但因要取得正式員額有其困難度，因而近三年都有補助學校經費，聘編制外代理教師和輔導員，協助資源班教師。
但孫翌軒說，約聘制的人力無法穩定長期的照顧身心障礙學生，且人員頻繁的異動對學生容易造成負面影響，治標不治本，理應將高中資源班教師員額補齊南蔡志明則說，近期會再盤點各校所需的正式員額，努力提供正式員額協助資源班。
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