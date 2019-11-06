全國青年景觀競賽 7校學子力拚實作能力

2019-11-06 19:12 中央社 新北6日電



首屆全國青年景觀競賽共有6所大學及淡水商工等9組學生隊伍及1業界隊伍進入決賽，明天起至11日於中和四號公園草地進行實作，比拚選手們紙上談兵化為實景的能力。

新北市政府綠美化環境景觀處表示，景觀競賽從9月起徵件，截至10月7日徵件截止共有45組大專院校及景觀規劃業者組隊參賽，10月底共評選出輔仁、文化、淡江、中興、勤益、嘉義等大學及淡水商工等9學生隊伍及1隊景觀業者出線，進入決賽。

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景觀處表示，主辦單位將提供入圍決賽的隊伍上限新台幣15萬元材料費，7日至11日於中和四號公園內草地進行實作，考驗選手如何利用石頭、木頭、植物、花草、鋼構、木作等素材，在20平方公尺的區域進行佈局配置，讓參賽者將設計創意轉化為實體造景。

景觀處表示，由於年輕學子在實作能力上可能有困難，這次特別找來景觀業者在現場設置2組專業示範組，以解決學子在實作上所面臨的問題，增進學界、業界、民間與官方間的交流。

景觀處強調，經決賽勝出的優勝隊伍首獎可獲獎狀及1萬元到3萬元不等獎金，同時，透過景觀競賽作品的陳設，也希望能讓更多市民了解景觀設計趨勢，以及景觀設計帶來的城市質感提升，完成之作品將原地展覽至12月。