桃市國小教師有創意！讓學生在暗室揮動LED戒做出燈箱
2019-11-06 15:30
聯合報 記者陳夢茹
／桃園即時報導
全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎中，桃市有5個國中小團隊囊獲標竿獎最高榮譽，其中「春之舞·光之箱」為唯一一件跨校團隊作品，由大忠國小邱鈺鈞老師、中原國小楊文琦、呂惠茹、張瑞云老師及信義國小劉妍慧老師，共5位教師組成，透過視覺、表演及音樂，再結合LED戒指，讓學生體驗美學生活中的「線條」無所不在。
大忠教師邱鈺鈞表示，在國小期間，音樂、美術等課程並沒有細分，而是融為一堂藝術與人文課當中，藝術與人文領域中包含視覺、表演、音樂3種元素，這些元素中都有「線條」的存在。邱鈺鈞說，「線條」 在美術方面可以是畫出一個人；音樂方面可以稱之為旋律；表演方面則可以是人活動或是跳舞的動作，因此「線條」在生活中可以說是無所不在。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
「春之舞·光之箱」教案內容為將學生帶到暗室中，發下LED戒指且播放音樂，學生在舞蹈、遊戲的過程中，LED戒指於暗室揮動時會形成光軌，此時教師利用平板將過程錄製下來，再列印於塑膠膜片上，最後打上光就能搖身一變成為「手作燈箱」，讓學生可以一探剛剛舞動過程中的「線條」，從視覺、表演及音樂中瞭解深奧的現代音樂和抽象藝術概念，相當受到學生喜愛。
用表演藝術及科技運用做成手作燈箱的創意課程，學生皆能理解，甚至是喜愛，雖然該課程目前並未用於正式授課，但邱鈺鈞表示，團隊一直以來有持續再精進課程內容。目前許多校園中課堂授課模式正在改變，教育局也說，既然授課改變是「進行式」，相信藝術教育會是最佳起點。
留言