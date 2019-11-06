親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

韓國瑜遭爆買豪宅 高美蘭：洩資遂行政治目的者應受檢視

敲定了！ 林志玲遭爆選這天回台南大婚

桃市國小教師有創意！讓學生在暗室揮動LED戒做出燈箱

2019-11-06 15:30聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎中，桃市有5個國中小團隊囊獲標竿獎最高榮譽，其中「春之舞·光之箱」為唯一一件跨校團隊作品，由大忠國小邱鈺鈞老師、中原國小楊文琦、呂惠茹、張瑞云老師及信義國小劉妍慧老師，共5位教師組成，透過視覺、表演及音樂，再結合LED戒指，讓學生體驗美學生活中的「線條」無所不在。

大忠教師邱鈺鈞表示，在國小期間，音樂、美術等課程並沒有細分，而是融為一堂藝術與人文課當中，藝術與人文領域中包含視覺、表演、音樂3種元素，這些元素中都有「線條」的存在。邱鈺鈞說，「線條」 在美術方面可以是畫出一個人；音樂方面可以稱之為旋律；表演方面則可以是人活動或是跳舞的動作，因此「線條」在生活中可以說是無所不在。

「春之舞·光之箱」教案內容為將學生帶到暗室中，發下LED戒指且播放音樂，學生在舞蹈、遊戲的過程中，LED戒指於暗室揮動時會形成光軌，此時教師利用平板將過程錄製下來，再列印於塑膠膜片上，最後打上光就能搖身一變成為「手作燈箱」，讓學生可以一探剛剛舞動過程中的「線條」，從視覺、表演及音樂中瞭解深奧的現代音樂和抽象藝術概念，相當受到學生喜愛。

用表演藝術及科技運用做成手作燈箱的創意課程，學生皆能理解，甚至是喜愛，雖然該課程目前並未用於正式授課，但邱鈺鈞表示，團隊一直以來有持續再精進課程內容。目前許多校園中課堂授課模式正在改變，教育局也說，既然授課改變是「進行式」，相信藝術教育會是最佳起點。

「春之舞·光之箱」將學生帶到暗室中，發下LED戒指且播放音樂，學生揮動過程中會形...
「春之舞·光之箱」將學生帶到暗室中，發下LED戒指且播放音樂，學生揮動過程中會形成光軌，錄製列印出來後能搖身一變成為「手作燈箱」。圖／大忠國小教師邱鈺鈞提供
分享
「春之舞·光之箱」將學生帶到暗室中，發下LED戒指且播放音樂，學生揮動過程中會形...
「春之舞·光之箱」將學生帶到暗室中，發下LED戒指且播放音樂，學生揮動過程中會形成光軌，錄製列印出來後能搖身一變成為「手作燈箱」。圖／大忠國小教師邱鈺鈞提供
分享

教育局

相關新聞

教團籲增教師員額支持新課綱 教部：地方政府財源不足

2019-11-06 14:22

教部擬增高中學習歷程檔案上傳件數 高中師反彈

2019-11-06 10:20

私校籲提高教職員年金所得替代率 教團：政府聽到嗎

2019-11-06 10:26

新課綱累慘教師 籲減少授課時數

2019-11-06 15:25

全國語文競賽將登場 今年首創不排序名次改等第

2019-11-06 13:29

再掀行政大逃亡？ 新課綱讓教師疲於奔命

2019-11-06 13:01

學習歷程檔案納申請入學標準 老師疲於奔命醞釀離職潮

2019-11-06 12:05

教團籲：私校建立「自我防腐機制」扭轉社會負面觀感

2019-11-06 10:34

創辦人驟逝 台東「孩子的書屋」該如何走下去？

2019-11-06 09:17

張忠謀勉勵台大畢業生：別以為考上台大就是人生巔峰

2019-11-06 08:40

私校轉型求生 瞄準長照商機

2019-11-06 00:36

全教總：校產是公共財 不是財團小金庫

2019-11-06 00:32

轉退卡關 私校聯合反校產充公

2019-11-06 00:28

私校要求政府補助 也盼少管一點

2019-11-05 20:22

私校籲退場董事會可拿部分校產 教團批漸失公共性

2019-11-05 19:48

台德高教互動增溫 赴德留學生創7年新高

2019-11-05 14:38

5大團體喊話總統參選人 別對私立大專院校差別待遇

2019-11-05 14:34

私校5團體抨「轉退條例」 財產信託會讓大學死更快

2019-11-05 14:33

「國家不應對私校差別待遇」 五大團體對總統參選人喊話

2019-11-05 11:42

台德高教互動增溫 我赴德留學人數七年新高

2019-11-05 11:16

私校校長指轉退條例侵占私財 信託也只會讓大學快死

2019-11-05 11:07

彰女慶百歲 循76年前足跡攻頂玉山

2019-11-04 23:50

拚高教 基礎科學研究預算 明年增40億

2019-11-04 23:49

日本語文學校頻來台招生 祭出半工半讀取得就業機會

2019-11-04 21:48

台大女揭在台灣會念書其實是陷阱 引眾多網友共鳴

2019-11-04 21:30

北市這校超會寫 聯合盃作文賽新民國小300人上陣

2019-11-04 16:56

高教資源逆分配 全教總：灑錢無益

2019-11-04 14:46

優秀博士生獎學金300名額 申請不到一半

2019-11-04 14:07

影／AI自走車課程入北市高中校園 學生秀學習成果

2019-11-04 13:13

收屍成正業... 教團批：教育部淪大學「退場處理中心」

2019-11-04 12:16

台大電機碩士賣保險 陳良基嘆可惜：大學不能丟著不管

2019-11-04 11:37

23人獲獎學金 赴奧地利研修

2019-11-03 23:03

新課綱辦說明會 家長：教師準備好沒？

2019-11-03 21:08

新課綱建置「學習歷程檔案」 避免備審資料淪軍備競賽

2019-11-03 20:12

陳毅新書聊18歲前後：有些憔悴、不堪 生命真實模樣

2019-11-03 12:33

史丹福銀髮設計亞洲區大賽 三團隊創新高齡產品勝出

2019-11-03 12:11

我國首辦台奧高教獎學金 23人赴奧地利研修交換

2019-11-03 09:14

屏東老師研發屠「龍」刀 讓特教生就業更自信

2019-11-02 12:04

各縣市學校聘退休人員規範不一 北市友善高市最嚴

2019-11-01 22:01
看更多

熱門文章

明年台大醫學系個人申請 筆試成績前100名才可參加口試

2019-11-06 00:08

張忠謀勉勵台大畢業生：別以為考上台大就是人生巔峰

2019-11-06 08:40

同學家長質疑兒帶智慧手表恐作弊…媽媽怒：不想辦手機

2019-11-06 11:10

大學個人申請二階 台大共同筆試 3學院各自出題

2019-11-06 00:55

創辦人驟逝 台東「孩子的書屋」該如何走下去？

2019-11-06 09:17

學習歷程檔案納申請入學標準 老師疲於奔命醞釀離職潮

2019-11-06 12:05

教部擬增高中學習歷程檔案上傳件數 高中師反彈

2019-11-06 10:20

私校籲退場董事會可拿部分校產 教團批漸失公共性

2019-11-05 19:48

私校籲提高教職員年金所得替代率 教團：政府聽到嗎

2019-11-06 10:26

私校轉型求生 瞄準長照商機

2019-11-06 00:36

轉退卡關 私校聯合反校產充公

2019-11-06 00:28

大學生以2萬餘張骨牌 堆砌浮世繪大師「神奈川沖浪裏」

2019-11-06 12:44

私校要求政府補助 也盼少管一點

2019-11-05 20:22

教團籲：私校建立「自我防腐機制」扭轉社會負面觀感

2019-11-06 10:34

後補人數太多 金龍國小明年底設公托中心

2019-11-05 20:46

全教總：校產是公共財 不是財團小金庫

2019-11-06 00:32

南臺科大50歲 植樹揭校慶序幕

2019-11-06 00:51

秀峰國小設備更新 新式投影機不用關燈

2019-11-05 20:40

調酒融入原住民風味 科大生獲世界廚藝大賽金牌

2019-11-05 17:40

解決非洲豬瘟廚餘難題 嘉縣國小廚餘養蟲種蔬菜

2019-11-06 12:47

全國語文競賽將登場 今年首創不排序名次改等第

2019-11-06 13:29

跨領域創業 女企業家孫豐林教靜宜學弟妹不要怕

2019-11-06 11:01

復育生態 雙峰國小打造原生植物諾亞方舟

2019-11-05 20:42

教團籲增教師員額支持新課綱 教部：地方政府財源不足

2019-11-06 14:22

興大附中團隊發現小行星 取山海經典故命名燭龍

2019-11-05 19:25

弘光科大師與廠商產學合作 赴德參加國際發明展奪3獎

2019-11-05 18:45

北京教育參訪團訪高首站 見識性平公民教育

2019-11-06 03:26

再掀行政大逃亡？ 新課綱讓教師疲於奔命

2019-11-06 13:01

8成學生是客家子弟 上湖國小推「桐花課」

2019-11-06 14:53

綠能變黃金 北科大攜手台灣世曦發展離岸風電技術

2019-11-06 13:31

以自行車為設計主軸 新豐國中社區共讀站啟用

2019-11-06 10:03

高職特色班公開摸彩贈機票 送學生赴日韓教育旅行

2019-11-06 15:19

桃市國小教師有創意！讓學生在暗室揮動LED戒做出燈箱

2019-11-06 15:30

獨派憂歷史教材落統戰口實 國教院：多元並陳

2019-11-06 14:31

新課綱累慘教師 籲減少授課時數

2019-11-06 15:25

影／沒錢跑美容院…教你做髮型 comb和brush的區別？

2019-11-06 15:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top