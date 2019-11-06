桃市國小教師有創意！讓學生在暗室揮動LED戒做出燈箱

2019-11-06 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎中，桃市有5個國中小團隊囊獲標竿獎最高榮譽，其中「春之舞·光之箱」為唯一一件跨校團隊作品，由大忠國小邱鈺鈞老師、中原國小楊文琦、呂惠茹、張瑞云老師及信義國小劉妍慧老師，共5位教師組成，透過視覺、表演及音樂，再結合LED戒指，讓學生體驗美學生活中的「線條」無所不在。

大忠教師邱鈺鈞表示，在國小期間，音樂、美術等課程並沒有細分，而是融為一堂藝術與人文課當中，藝術與人文領域中包含視覺、表演、音樂3種元素，這些元素中都有「線條」的存在。邱鈺鈞說，「線條」 在美術方面可以是畫出一個人；音樂方面可以稱之為旋律；表演方面則可以是人活動或是跳舞的動作，因此「線條」在生活中可以說是無所不在。

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「春之舞·光之箱」教案內容為將學生帶到暗室中，發下LED戒指且播放音樂，學生在舞蹈、遊戲的過程中，LED戒指於暗室揮動時會形成光軌，此時教師利用平板將過程錄製下來，再列印於塑膠膜片上，最後打上光就能搖身一變成為「手作燈箱」，讓學生可以一探剛剛舞動過程中的「線條」，從視覺、表演及音樂中瞭解深奧的現代音樂和抽象藝術概念，相當受到學生喜愛。