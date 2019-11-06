新課綱累慘教師 籲減少授課時數

2019-11-06 15:25 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



108課綱上路後，課程的大變革恐將使第一線的高中老師疲於奔命。全國教育產業總工會6日要求，政府必須盡速提升教師員額編制與鐘點費等。(Photo by 林祐任/台灣醒報) 分享 facebook 108課綱上路後，高中老師必須自備教材開設多元選修等課程，協助學生自主學習，往往還得兼任行政職，第一線的老師恐怕將疲於奔命！全國教育產業總工會6日召開記者會，要求教育部將教師員額編制提升至每班3人、提高鐘點費等措施，在場的教育部官員均不敢承諾。

恐釀行政大逃亡

全教總理事長林碩杰表示，108課綱匆匆上路，苦的卻是學校老師。老師必須自行開設多元選修及彈性學習等課程、指導學生提出自主學習計畫，並助學生參與競賽、檢定、科展等，更因大學將採計高中學習歷程檔案，使得兼任行政職的教師有如火上加油，林碩杰預見，明年暑假將有一波「行政大逃亡」！

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

新北市教育產業工會理事長黃耀南強調，沒有課本的多元選修和彈性學習課程，勢必佔去教師大量的備課時間，甚至數倍於必修課程。以目前的員額編制，老師除了基本教學節數外，平均每周大約要兼3到6節課，每周上課時數超過20節更是常有的事，在如此沉重的負擔下，授課品質何在？

立委蔣乃辛、林奕華和柯志恩皆到場表達支持。柯志恩表示，她身為師資培育的教授，的確看到許多第一線教師每周授課20節以上。曾任雙北教育局長的林奕華，肯定108課綱的方向，但也批評配套措施尚未到位。蔣乃辛則質疑，民進黨政府最近為了選舉都在大撒幣，卻不關心百年大計的教育事業。

員額、加給應提高

對此，全教總等團體提出3個政策建議。第一，目前高中教師員額編制為每班2.25至3人，應增為每班3人，以減少授課時數，柯志恩也補充或許不必一步到位，但必須逐年增加；第二，應提高30多年來未調整的教師鐘點費，由400調整至500；第三，108課綱將使行政工作量暴增，例如目前校內的組長行政加給僅3860，教育部也應提升加給。

在場的國教署陳東營科長回應，教育部對於108課綱並非匆匆上路，而在105年以前就準備相關配套，包含前導學校的計畫、高中均優質化等等。然而，對於員額的擴編以及鐘點費的調升，陳東營表示，必須跟人事以及會計等部門協調。

對此，林奕華解讀，交給人事及財主單位意味著不可能改變，她呼籲教育部長甚至行政院長必須出來主導。

【更多精采內容，詳見 】