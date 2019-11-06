親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

韓國瑜遭爆買豪宅 高美蘭：洩資遂行政治目的者應受檢視

敲定了！ 林志玲遭爆選這天回台南大婚

新課綱累慘教師 籲減少授課時數

2019-11-06 15:25台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

108課綱上路後，課程的大變革恐將使第一線的高中老師疲於奔命。全國教育產業總工會...
108課綱上路後，課程的大變革恐將使第一線的高中老師疲於奔命。全國教育產業總工會6日要求，政府必須盡速提升教師員額編制與鐘點費等。(Photo by 林祐任/台灣醒報)
分享
108課綱上路後，高中老師必須自備教材開設多元選修等課程，協助學生自主學習，往往還得兼任行政職，第一線的老師恐怕將疲於奔命！全國教育產業總工會6日召開記者會，要求教育部將教師員額編制提升至每班3人、提高鐘點費等措施，在場的教育部官員均不敢承諾。

恐釀行政大逃亡

全教總理事長林碩杰表示，108課綱匆匆上路，苦的卻是學校老師。老師必須自行開設多元選修及彈性學習等課程、指導學生提出自主學習計畫，並助學生參與競賽、檢定、科展等，更因大學將採計高中學習歷程檔案，使得兼任行政職的教師有如火上加油，林碩杰預見，明年暑假將有一波「行政大逃亡」！

新北市教育產業工會理事長黃耀南強調，沒有課本的多元選修和彈性學習課程，勢必佔去教師大量的備課時間，甚至數倍於必修課程。以目前的員額編制，老師除了基本教學節數外，平均每周大約要兼3到6節課，每周上課時數超過20節更是常有的事，在如此沉重的負擔下，授課品質何在？

立委蔣乃辛、林奕華和柯志恩皆到場表達支持。柯志恩表示，她身為師資培育的教授，的確看到許多第一線教師每周授課20節以上。曾任雙北教育局長的林奕華，肯定108課綱的方向，但也批評配套措施尚未到位。蔣乃辛則質疑，民進黨政府最近為了選舉都在大撒幣，卻不關心百年大計的教育事業。

員額、加給應提高

對此，全教總等團體提出3個政策建議。第一，目前高中教師員額編制為每班2.25至3人，應增為每班3人，以減少授課時數，柯志恩也補充或許不必一步到位，但必須逐年增加；第二，應提高30多年來未調整的教師鐘點費，由400調整至500；第三，108課綱將使行政工作量暴增，例如目前校內的組長行政加給僅3860，教育部也應提升加給。

在場的國教署陳東營科長回應，教育部對於108課綱並非匆匆上路，而在105年以前就準備相關配套，包含前導學校的計畫、高中均優質化等等。然而，對於員額的擴編以及鐘點費的調升，陳東營表示，必須跟人事以及會計等部門協調。

對此，林奕華解讀，交給人事及財主單位意味著不可能改變，她呼籲教育部長甚至行政院長必須出來主導。

【更多精采內容，詳見

108課綱教育部林奕華

相關新聞

教團籲增教師員額支持新課綱 教部：地方政府財源不足

2019-11-06 14:22

教部擬增高中學習歷程檔案上傳件數 高中師反彈

2019-11-06 10:20

私校籲提高教職員年金所得替代率 教團：政府聽到嗎

2019-11-06 10:26

桃市國小教師有創意！讓學生在暗室揮動LED戒做出燈箱

2019-11-06 15:30

全國語文競賽將登場 今年首創不排序名次改等第

2019-11-06 13:29

再掀行政大逃亡？ 新課綱讓教師疲於奔命

2019-11-06 13:01

學習歷程檔案納申請入學標準 老師疲於奔命醞釀離職潮

2019-11-06 12:05

教團籲：私校建立「自我防腐機制」扭轉社會負面觀感

2019-11-06 10:34

創辦人驟逝 台東「孩子的書屋」該如何走下去？

2019-11-06 09:17

張忠謀勉勵台大畢業生：別以為考上台大就是人生巔峰

2019-11-06 08:40

私校轉型求生 瞄準長照商機

2019-11-06 00:36

全教總：校產是公共財 不是財團小金庫

2019-11-06 00:32

轉退卡關 私校聯合反校產充公

2019-11-06 00:28

私校要求政府補助 也盼少管一點

2019-11-05 20:22

私校籲退場董事會可拿部分校產 教團批漸失公共性

2019-11-05 19:48

台德高教互動增溫 赴德留學生創7年新高

2019-11-05 14:38

5大團體喊話總統參選人 別對私立大專院校差別待遇

2019-11-05 14:34

私校5團體抨「轉退條例」 財產信託會讓大學死更快

2019-11-05 14:33

「國家不應對私校差別待遇」 五大團體對總統參選人喊話

2019-11-05 11:42

台德高教互動增溫 我赴德留學人數七年新高

2019-11-05 11:16

私校校長指轉退條例侵占私財 信託也只會讓大學快死

2019-11-05 11:07

彰女慶百歲 循76年前足跡攻頂玉山

2019-11-04 23:50

拚高教 基礎科學研究預算 明年增40億

2019-11-04 23:49

日本語文學校頻來台招生 祭出半工半讀取得就業機會

2019-11-04 21:48

台大女揭在台灣會念書其實是陷阱 引眾多網友共鳴

2019-11-04 21:30

北市這校超會寫 聯合盃作文賽新民國小300人上陣

2019-11-04 16:56

高教資源逆分配 全教總：灑錢無益

2019-11-04 14:46

優秀博士生獎學金300名額 申請不到一半

2019-11-04 14:07

影／AI自走車課程入北市高中校園 學生秀學習成果

2019-11-04 13:13

收屍成正業... 教團批：教育部淪大學「退場處理中心」

2019-11-04 12:16

台大電機碩士賣保險 陳良基嘆可惜：大學不能丟著不管

2019-11-04 11:37

23人獲獎學金 赴奧地利研修

2019-11-03 23:03

新課綱辦說明會 家長：教師準備好沒？

2019-11-03 21:08

新課綱建置「學習歷程檔案」 避免備審資料淪軍備競賽

2019-11-03 20:12

陳毅新書聊18歲前後：有些憔悴、不堪 生命真實模樣

2019-11-03 12:33

史丹福銀髮設計亞洲區大賽 三團隊創新高齡產品勝出

2019-11-03 12:11

我國首辦台奧高教獎學金 23人赴奧地利研修交換

2019-11-03 09:14

屏東老師研發屠「龍」刀 讓特教生就業更自信

2019-11-02 12:04

各縣市學校聘退休人員規範不一 北市友善高市最嚴

2019-11-01 22:01
看更多

熱門文章

明年台大醫學系個人申請 筆試成績前100名才可參加口試

2019-11-06 00:08

張忠謀勉勵台大畢業生：別以為考上台大就是人生巔峰

2019-11-06 08:40

同學家長質疑兒帶智慧手表恐作弊…媽媽怒：不想辦手機

2019-11-06 11:10

大學個人申請二階 台大共同筆試 3學院各自出題

2019-11-06 00:55

創辦人驟逝 台東「孩子的書屋」該如何走下去？

2019-11-06 09:17

學習歷程檔案納申請入學標準 老師疲於奔命醞釀離職潮

2019-11-06 12:05

教部擬增高中學習歷程檔案上傳件數 高中師反彈

2019-11-06 10:20

私校籲退場董事會可拿部分校產 教團批漸失公共性

2019-11-05 19:48

私校籲提高教職員年金所得替代率 教團：政府聽到嗎

2019-11-06 10:26

私校轉型求生 瞄準長照商機

2019-11-06 00:36

轉退卡關 私校聯合反校產充公

2019-11-06 00:28

大學生以2萬餘張骨牌 堆砌浮世繪大師「神奈川沖浪裏」

2019-11-06 12:44

私校要求政府補助 也盼少管一點

2019-11-05 20:22

教團籲：私校建立「自我防腐機制」扭轉社會負面觀感

2019-11-06 10:34

後補人數太多 金龍國小明年底設公托中心

2019-11-05 20:46

全教總：校產是公共財 不是財團小金庫

2019-11-06 00:32

南臺科大50歲 植樹揭校慶序幕

2019-11-06 00:51

秀峰國小設備更新 新式投影機不用關燈

2019-11-05 20:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top