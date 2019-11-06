教團籲增教師員額支持新課綱 教部：地方政府財源不足

2019-11-06 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



高中學習歷程檔案搭配108課綱上路，全國教育產業總工會今天上午舉行記者會，指出相新課綱增加教師行政和教學負擔，包括要開設選修課、輔導學生建置學習歷程等，但教育部卻無配套作為，未來恐面臨行政逃亡潮。他們呼籲教育部增加高中教師員額，並調漲鐘點費，提高兼職行政教師職務加給，讓資源到位。教育部表示，地方政府財源有困難，鼓勵高中運用多元師資，例如與大學合作開課，活化課程內容。

全國教育產業總工會舉行記者會，籲教育部增加高中教師員額，別讓第一線老師獨自面對新課綱帶來的行政壓力。圖／全國教育產業總工會提供 分享 facebook

全教產表示，高中職教師員額應解除控管，增置為每班3人，且應盡速實施。但教育部表示，日前邀集地方政府共商時，地方礙於財源，暫無法提供人事費用，因此暫時維持現行員額標準。教育部將持續與地方政府溝通研議。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

國教署副署長戴淑芬表示，為減輕教師工作負擔，教育部已先調降國立高中職藝能科、實習科分組教學專任教師的每週基本教學節數；兼行政職的專任教師的每週基本教學節數也已調降，並新增協助行政減授制度，讓教師備課時間更充裕。

戴淑芬也說，新課綱鼓勵學校運用多元師資，活化課程內容。除校內師資，可透過「與大專校院合作開課」、「跨校共聘師資」、「遴聘業師協同教學」或「遴聘校外兼課教師」等多元管道，引進校外適任師資。這有補助計畫可支應經費，也依大學標準支給鐘點費，增加意願。

針對高中教師鐘點費，教育部表示，現行公立高級中等學校兼任及代課教師鐘點費是每節400元，但因地方政府財政負擔，維持原狀。如果單獨調整高中職教師鐘點費，也將涉及國中小等不同教育階段教師鐘點費的衡平性，教育部將持續評估。

不過，教育部表示已在規劃調整行政職務加給，擬將原組長職務列等三級調整為二級，增加教師兼任行政職誘因。