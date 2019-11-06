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教團籲增教師員額支持新課綱 教部：地方政府財源不足

2019-11-06 14:22聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

高中學習歷程檔案搭配108課綱上路，全國教育產業總工會今天上午舉行記者會，指出相新課綱增加教師行政和教學負擔，包括要開設選修課、輔導學生建置學習歷程等，但教育部卻無配套作為，未來恐面臨行政逃亡潮。他們呼籲教育部增加高中教師員額，並調漲鐘點費，提高兼職行政教師職務加給，讓資源到位。教育部表示，地方政府財源有困難，鼓勵高中運用多元師資，例如與大學合作開課，活化課程內容。

全國教育產業總工會舉行記者會，籲教育部增加高中教師員額，別讓第一線老師獨自面對新...
全國教育產業總工會舉行記者會，籲教育部增加高中教師員額，別讓第一線老師獨自面對新課綱帶來的行政壓力。圖／全國教育產業總工會提供
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全教產表示，高中職教師員額應解除控管，增置為每班3人，且應盡速實施。但教育部表示，日前邀集地方政府共商時，地方礙於財源，暫無法提供人事費用，因此暫時維持現行員額標準。教育部將持續與地方政府溝通研議。

國教署副署長戴淑芬表示，為減輕教師工作負擔，教育部已先調降國立高中職藝能科、實習科分組教學專任教師的每週基本教學節數；兼行政職的專任教師的每週基本教學節數也已調降，並新增協助行政減授制度，讓教師備課時間更充裕。

戴淑芬也說，新課綱鼓勵學校運用多元師資，活化課程內容。除校內師資，可透過「與大專校院合作開課」、「跨校共聘師資」、「遴聘業師協同教學」或「遴聘校外兼課教師」等多元管道，引進校外適任師資。這有補助計畫可支應經費，也依大學標準支給鐘點費，增加意願。

針對高中教師鐘點費，教育部表示，現行公立高級中等學校兼任及代課教師鐘點費是每節400元，但因地方政府財政負擔，維持原狀。如果單獨調整高中職教師鐘點費，也將涉及國中小等不同教育階段教師鐘點費的衡平性，教育部將持續評估。

不過，教育部表示已在規劃調整行政職務加給，擬將原組長職務列等三級調整為二級，增加教師兼任行政職誘因。

教育部108課綱教師員額

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