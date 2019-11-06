全國語文競賽將登場 今年首創不排序名次改等第

2019-11-06 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／即時報導



全國語文競賽今年邁入第74年，將於11月23、24日在台北市內湖高工及麗山國中展開各項競賽，全國1880位各路好手將齊聚一堂，分為國語、閩、客及原住民族語4大語別，包含朗讀、演說、字音字形、寫字及作文等項目。特別的是，今年不再畫分1至6名的名次，改以特優、優等、甲等等次排序，避免選手斤斤計較1分、2分。

台北市政府教育局特今天上午10時，在台北市政府市政大樓1樓中庭舉行記者會暨開幕儀式，在東門國小舞蹈班舞姿律動下，由台北市政府蔡炳坤副市長、教育部終身教育司長黃月麗，以彩球啟動儀式宣布今年全國語文競賽拉開序幕，會主題標語為「黃金筆力在台北‧筆尖端，話時尚」。

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黃月麗致詞表示，從民國35年至今，全國語文競賽邁入第74年，可能是全國歷史最悠久的競賽，科展明年才60年，十分不易。盼透過競賽，增加學子語言學習興趣、提升語文素養。

黃月麗說，在87年、96年時，分別加入閩、客、原住民等本土語言，不過，客語有6腔，原住民有42種方言，光原民語競賽就設了21語組，動員300多位評判，規模相當浩大。去年檢討如何瘦身，今年起，師培教育部分拉出來單獨辦理，也依照各縣市建議，以前取前6名，為了讓競賽回歸教育本質，不再用名次而是用等地，特優、優等與甲等，希望讓更多學生露出，今年的獎項也會增加。