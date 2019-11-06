親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

六福皇宮原址新房客敲定！JR東日本大飯店2021年迎賓

指馬英九收頂新10億 吳子嘉更一審判賠160萬元

全國語文競賽將登場 今年首創不排序名次改等第

2019-11-06 13:29聯合報 記者魏莨伊／即時報導

全國語文競賽今年邁入第74年，將於11月23、24日在台北市內湖高工及麗山國中展開各項競賽，全國1880位各路好手將齊聚一堂，分為國語、閩、客及原住民族語4大語別，包含朗讀、演說、字音字形、寫字及作文等項目。特別的是，今年不再畫分1至6名的名次，改以特優、優等、甲等等次排序，避免選手斤斤計較1分、2分。

台北市政府教育局特今天上午10時，在台北市政府市政大樓1樓中庭舉行記者會暨開幕儀式，在東門國小舞蹈班舞姿律動下，由台北市政府蔡炳坤副市長、教育部終身教育司長黃月麗，以彩球啟動儀式宣布今年全國語文競賽拉開序幕，會主題標語為「黃金筆力在台北‧筆尖端，話時尚」。

黃月麗致詞表示，從民國35年至今，全國語文競賽邁入第74年，可能是全國歷史最悠久的競賽，科展明年才60年，十分不易。盼透過競賽，增加學子語言學習興趣、提升語文素養。

黃月麗說，在87年、96年時，分別加入閩、客、原住民等本土語言，不過，客語有6腔，原住民有42種方言，光原民語競賽就設了21語組，動員300多位評判，規模相當浩大。去年檢討如何瘦身，今年起，師培教育部分拉出來單獨辦理，也依照各縣市建議，以前取前6名，為了讓競賽回歸教育本質，不再用名次而是用等地，特優、優等與甲等，希望讓更多學生露出，今年的獎項也會增加。

此外，全國語文競賽去年首次現場直播，當時寬頻設備未更新，許多家長在現場抱怨網路太慢；主辦單位今年函文給中華電信，盼在地方增設基地台，應可解決網路畫面延遲的問題。

全國語文競賽將於11月23、24日在台北市內湖高工及麗山國中展開各項競賽。圖／台...
全國語文競賽將於11月23、24日在台北市內湖高工及麗山國中展開各項競賽。圖／台北市教育局提供
分享
全國語文競賽將於11月23、24日在台北市內湖高工及麗山國中展開各項競賽。圖／台...
全國語文競賽將於11月23、24日在台北市內湖高工及麗山國中展開各項競賽。圖／台北市教育局提供
分享
全國語文競賽今年邁入第74年，北市教育局舉行宣傳記者會，東門國小舞蹈班演出。圖／...
全國語文競賽今年邁入第74年，北市教育局舉行宣傳記者會，東門國小舞蹈班演出。圖／台北市教育局提供
分享

語文競賽北市原住民

相關新聞

教部擬增高中學習歷程檔案上傳件數 高中師反彈

2019-11-06 10:20

私校籲提高教職員年金所得替代率 教團：政府聽到嗎

2019-11-06 10:26

張忠謀勉勵台大畢業生：別以為考上台大就是人生巔峰

2019-11-06 08:40

教團籲：私校建立「自我防腐機制」扭轉社會負面觀感

2019-11-06 10:34

創辦人驟逝 台東「孩子的書屋」該如何走下去？

2019-11-06 09:17

學習歷程檔案納申請入學標準 老師疲於奔命醞釀離職潮

2019-11-06 12:05

私校轉型求生 瞄準長照商機

2019-11-06 00:36

全教總：校產是公共財 不是財團小金庫

2019-11-06 00:32

轉退卡關 私校聯合反校產充公

2019-11-06 00:28

私校要求政府補助 也盼少管一點

2019-11-05 20:22

私校籲退場董事會可拿部分校產 教團批漸失公共性

2019-11-05 19:48

台德高教互動增溫 赴德留學生創7年新高

2019-11-05 14:38

5大團體喊話總統參選人 別對私立大專院校差別待遇

2019-11-05 14:34

私校5團體抨「轉退條例」 財產信託會讓大學死更快

2019-11-05 14:33

「國家不應對私校差別待遇」 五大團體對總統參選人喊話

2019-11-05 11:42

台德高教互動增溫 我赴德留學人數七年新高

2019-11-05 11:16

私校校長指轉退條例侵占私財 信託也只會讓大學快死

2019-11-05 11:07

彰女慶百歲 循76年前足跡攻頂玉山

2019-11-04 23:50

拚高教 基礎科學研究預算 明年增40億

2019-11-04 23:49

日本語文學校頻來台招生 祭出半工半讀取得就業機會

2019-11-04 21:48

台大女揭在台灣會念書其實是陷阱 引眾多網友共鳴

2019-11-04 21:30

北市這校超會寫 聯合盃作文賽新民國小300人上陣

2019-11-04 16:56

高教資源逆分配 全教總：灑錢無益

2019-11-04 14:46

優秀博士生獎學金300名額 申請不到一半

2019-11-04 14:07

影／AI自走車課程入北市高中校園 學生秀學習成果

2019-11-04 13:13

收屍成正業... 教團批：教育部淪大學「退場處理中心」

2019-11-04 12:16

台大電機碩士賣保險 陳良基嘆可惜：大學不能丟著不管

2019-11-04 11:37

23人獲獎學金 赴奧地利研修

2019-11-03 23:03

新課綱辦說明會 家長：教師準備好沒？

2019-11-03 21:08

新課綱建置「學習歷程檔案」 避免備審資料淪軍備競賽

2019-11-03 20:12

陳毅新書聊18歲前後：有些憔悴、不堪 生命真實模樣

2019-11-03 12:33

史丹福銀髮設計亞洲區大賽 三團隊創新高齡產品勝出

2019-11-03 12:11

我國首辦台奧高教獎學金 23人赴奧地利研修交換

2019-11-03 09:14

屏東老師研發屠「龍」刀 讓特教生就業更自信

2019-11-02 12:04

各縣市學校聘退休人員規範不一 北市友善高市最嚴

2019-11-01 22:01

上體育課由情境出發 體育署今辦教學模組展示會

2019-11-01 17:53

影／教部學貸免息套利說 藍諷每月賺265元？

2019-11-01 14:35

退休教師聘任各縣市標準不一 高雄教育局取消年齡限制

2019-11-01 11:45

明年大學招生名額出爐了 二類熱門科系指考名額大增

2019-10-31 18:02
看更多

熱門文章

明年台大醫學系個人申請 筆試成績前100名才可參加口試

2019-11-06 00:08

張忠謀勉勵台大畢業生：別以為考上台大就是人生巔峰

2019-11-06 08:40

嘉南大學師生主打台灣夜市風 勇奪世界廚藝競賽雙金

2019-11-05 14:11

大學個人申請二階 台大共同筆試 3學院各自出題

2019-11-06 00:55

創辦人驟逝 台東「孩子的書屋」該如何走下去？

2019-11-06 09:17

同學家長質疑兒帶智慧手表恐作弊…媽媽怒：不想辦手機

2019-11-06 11:10

學習歷程檔案納申請入學標準 老師疲於奔命醞釀離職潮

2019-11-06 12:05

教部擬增高中學習歷程檔案上傳件數 高中師反彈

2019-11-06 10:20

私校籲退場董事會可拿部分校產 教團批漸失公共性

2019-11-05 19:48

私校籲提高教職員年金所得替代率 教團：政府聽到嗎

2019-11-06 10:26

轉退卡關 私校聯合反校產充公

2019-11-06 00:28

私校轉型求生 瞄準長照商機

2019-11-06 00:36

日本沖繩中小學師生到訪官田國小 體驗在地特色與課程

2019-11-05 14:47

台德高教互動增溫 赴德留學生創7年新高

2019-11-05 14:38

私校要求政府補助 也盼少管一點

2019-11-05 20:22

大學生以2萬餘張骨牌 堆砌浮世繪大師「神奈川沖浪裏」

2019-11-06 12:44

教團籲：私校建立「自我防腐機制」扭轉社會負面觀感

2019-11-06 10:34

影／身體出現毛病時 醫：不要只相信Google！

2019-11-05 15:12

私校5團體抨「轉退條例」 財產信託會讓大學死更快

2019-11-05 14:33

後補人數太多 金龍國小明年底設公托中心

2019-11-05 20:46

全教總：校產是公共財 不是財團小金庫

2019-11-06 00:32

南臺科大50歲 植樹揭校慶序幕

2019-11-06 00:51

5大團體喊話總統參選人 別對私立大專院校差別待遇

2019-11-05 14:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top