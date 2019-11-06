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全台都會區死亡路口 7成車禍都中這招…

創辦人驟逝 台東「孩子的書屋」該如何走下去？

2019-11-06 09:17聯合新聞網 文章提供／遠見

陳俊朗過去在書屋的各式活動、募款中扮演重要角色，於7月4日離世，享年55歲。圖／...
陳俊朗過去在書屋的各式活動、募款中扮演重要角色，於7月4日離世，享年55歲。圖／孩子的書屋
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7月4日，「孩子的書屋」創辦人陳俊朗（陳爸）於家中驟逝，不僅震驚社會大眾，連書屋的伙伴都措手不及。書屋主要成員面對核心人物的離開，四個月來到底經歷哪些改變？ 而少了陳爸的書屋，又將如何走下去？

若說到台東的非營利教育機構，相信有不少人，都聽過陳俊朗（陳爸）和書屋的故事。

1999年，「孩子的書屋」悄悄地在台東誕生了，並逐漸成為許多弱勢孩子課後的去處。創辦人陳俊朗不僅供孩子用餐，還身兼老師、故事爸爸，成為孩子們口中的「陳爸」，書屋也順勢成為孩子們的第二個家。

20年來，書屋幫助逾2000位孩子，還設立基金會、咖啡屋，將照顧擴及更多面向，並深入更多家庭。

不過，隨著書屋規模不斷擴張，資金需求也日益龐大，幾乎全靠陳俊朗一人籌措。他頻上媒體、向大眾說故事、尋求企業協助，從而替書屋積累不少贊助夥伴。「陳爸」儼然成為書屋的代名詞與活招牌，有不少人都是透過陳爸才認識書屋。

然而遺憾地是，今年的7月4日早上，55歲的陳俊朗於自宅內，因心肌梗塞而撒手人寰。隨著靈魂人物的離世，外界都很關心「孩子的書屋」的未來？

誰也沒料到，那天早晨，陳爸一聲不說地離開…

7月初，陳俊朗的兒子陳彥翰正忙著張羅單車環島所需車輛，往返於台北、台東兩地間。7月3日那一天，他趁回台北前的空檔，和父母、弟弟於「黑孩子黑咖啡」會面，三人閒話家常，當時陳爸看上去並無異常。約莫半小時後，陳彥翰便驅車回台北，他始料未及的是，這竟然成為自己和父親的最後一面。

隔天一早，一通捎來父親噩耗的電話重擊陳彥翰的思緒。令他難以置信的是，近年父親身體狀況明明逐漸好轉、甚至昨天才與自己談天，怎麼會如此倉促離開？陳彥翰受訪時，語氣仍有些起伏：「當下很慌、也不曉得該怎麼面對、該用什麼心情看待。就是很慌張地，想盡辦法儘快回到台東。」

其實，不只陳彥翰，書屋的伙伴也對陳爸的驟逝震驚不已。資歷近20年的書屋老師陳秋蓉坦言，雖然陳俊朗以前身體較差，但近年勤於運動理應有改善。她遺憾地說：「這麼快走，他自己沒有預料，我們也沒料到。」

書屋會停辦嗎？誰會來接班？

「陳爸走了，書屋是不是就停辦了？」這大概是近幾個月來，外界最關心的問題。書屋公關組的周杏蓉對此說明：「其實和外界想像有很大落差。」她強調，由於書屋組織健全，早已落實分工，孩子的照顧，不會因陳爸的離開而停擺，希望外界不要擔心。

至於書屋接班的重責大任，就落在陳彥翰的肩上。儘管，他在書屋的資歷相當淺。但周杏蓉坦言：「很多老伙伴都是他的叔叔阿姨，會支持他，但也心疼他。」

因為陳秋蓉形容，陳彥翰可說是「被迫、加速接班的」。

若按陳俊朗原訂的接班計劃，本該是讓陳彥翰從特助、老師、行政、企劃等工作做起，待三到五年熟悉書屋後，再正式接班。豈料，陳彥翰才任特助一年多，便因陳爸突然過世而提早接任，他也不諱言：「自己經驗未必足夠。」還好，資深伙伴都會儘可能輔助、分攤工作。

如何走出陳爸的光環？從「一個人」到「一群人」

儘管陳爸離開已四個月，書屋的一切運作看似如常，領導工作也由陳彥翰及資深伙伴接手。然而，潛在的隱憂卻是，書屋最核心的募資招牌「陳爸」，將隨陳俊朗離開而逐漸消失。

陳秋蓉估計，過去因為「陳爸」而來的募款可能占比近九成，不論是企業贊助、大眾小額捐款，很多都是透過陳俊朗親自走訪、說故事，進而換得的認同和資金。陳彥翰也坦言，之前一直沒辦法很成功地跳脫「陳爸」品牌，我們很難只用「孩子的書屋」去募款，現在壓力真的滿大的。

回顧陳俊朗離開後的募款狀況，七月的小額捐款一度衝高，但八月旋即驟減四、五成，九月則降至平時的低水平狀況。陳彥翰說，「資金上還是滿危險的，還在努力，希望不要因陳爸離開，讓孩子沒有辦法被照顧。」

目前公關組和陳彥翰的首要工作，便是和過去的友好企業聯繫、四處演講說明近況，以讓捐款者放心。未來募款方式也將改變，陳彥翰表示，將會提出明確的企劃、評估來和大眾溝通，不再是仰賴一人奔走、說故事的形式。周杏蓉則形容，以前是一個強人帶一群人走。現在則是用一個團隊的形象，延續陳爸精神。

（作者／王昱翔 本文出自2019.11.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

台東捐款募款

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