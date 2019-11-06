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張忠謀勉勵台大畢業生：別以為考上台大就是人生巔峰

2019-11-06 08:40聯合新聞網 文章提供／遠見

台積電創辦人張忠謀今天分享自己在美國求學、就業經驗，表示比起專業知識，美國讓他學...
台積電創辦人張忠謀今天分享自己在美國求學、就業經驗，表示比起專業知識，美國讓他學到更重要的是謙卑與世界觀。本報系資料庫
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台積電創辦人張忠謀受邀談人才培育，曾在美國36年的他直言，從美國帶回來的不是技術，而是另外更重要的兩件事。到底是哪兩件事，對他影響如此深遠？

台積電創辦人張忠謀，不只是國際級的半導體企業家，甚至帶動台積電在他去年退休前成為市值近六兆台幣的超級企業。此外，他慧眼識英雄，培育出如聯發科執行長蔡力行、威望媒體暨IC之音董事長張孝威等一群「台積幫」的經理人，每一位都在各個領域占有重要地位。

到底張忠謀如何培育人才？（5日）早上，他應美國在台協會、經濟部工業局和人才發展協會邀請，在首屆「人才循環大聯盟高峰會」中發表專題演講，暢談「人才培育之道」。

「人才循環大聯盟計畫」，是美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）今年4月倡議，透過公私部門合作，推動台灣和理念相近伙伴間的人才流通，培養有能力、國際化、精通數位科技的人才。

不過，張忠謀一聽到這主題有點不解地說，人才的循環應該是很自然的事情，怎麼會變成要鼓勵？其實是不應該的。

台積電一共有20多位副總級以上的主管，包括資深副總、總裁、董事長都算在內。裡面至少有一半是在台灣受完大學教育，再到美國攻讀碩士，並在美國企業任職幾年後，才回台灣服務。

不過，這些人回台進入台積電，都是從工程師、高級工程師、工程經理，一步步被拔擢到副總以上的位置。

從美國學到的第一堂課〉謙虛

「他們在美國學到什麼？我在美國36年，又學到什麼？」畢業於美國麻省理工學院機械系的張忠謀反思，在美國學到比大學教育更重要的兩件事，就是世界觀和謙虛。

他進一步解釋，台灣和美國比起來，是個相對小的地方。但他在台灣看到很多50、60歲的人，開口閉口總提「我在台大的時候……」，讓他直呼「這些人考取台大，好像就是他們一生的巔峰似的。」

「我在美國的時候，從來沒聽到50、60歲的人說在哈佛、耶魯的那段時光啊，」張忠謀認為，這就反映「謙虛」的價值，美國除了常春藤盟校以外，還有很多州立大學也很強，激烈競爭下，讓他們養成謙虛的美德。

從美國學到的第二堂課〉世界觀

另一個張忠謀在美國學到的就是世界觀。他說，美國跟全世界所有國家都有關係，在美國很容易跟世界接軌，「這對我很有用。」

1985年，張忠謀擔任工研院院長，但他認為「從美國帶回來的不是技術，我老早就不搞技術，最重要的是世界觀。」

這種世界觀，後來也成為張忠謀創辦台積電的資產。他猶記，台積電成立後的前三任總經理，都是美國白種人。這些人離開台積電後，回到美國，有的創立自己的公司，有的當投資銀行家，也有人堅守崗位，在大型科技業裡當專業經理人。

張忠謀所培養的「世界觀」，充分展現在他擔任德州儀器全球副總裁，以及創辦台積電上，外界都有目共睹他對全球科技、商業的影響。

2006年，他代表台灣出席在越南舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議，席間碰到時任美國總統的小布希。由於小布希曾擔任過德州州長，和張忠謀的共同話題就圍繞在德州。

張忠謀正要向小布希自我介紹時，小布希就說「我對你很熟」，還滔滔不絕講了張忠謀對德州儀器的貢獻。張忠謀當下猜想，提供小布希資料的一定是德州儀器。

後來，小布希和他愈聊愈開心，還介紹他與會各國政要認識，張忠謀意外當起台灣的外交官角色。

張忠謀總結，除了他自己以外，台積電創立32年來，培養的財務、會計、人資人才都在台灣、美國間扮演重要角色，「這就是人才循環」。

（作者／陳育晟 本文出自2019.11.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

台積電半導體酈英傑

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