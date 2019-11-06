北京教育參訪團訪高首站 見識性平公民教育

2019-11-06 03:26 中央社 高雄5日電



中國北京豐台區教育參訪團今天參訪高雄市文府國小等多所中小學。對於台灣基進黨擔心統戰交流團入侵校園，高雄市教育局表示，此行純為學校教育交流無涉政治議題。

台灣基進黨昨天深夜在黨部臉書指出，一個名為「中國北京豐台區教育委員會」的組織今天起至7日將走訪高雄市11所中小學，擔心統戰交流團入侵校園，質疑高市府教育局怠忽職守。

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教育局對此表示，中國北京豐台區教育參訪團到高市校園交流，參訪的學校涵蓋高中職、國中、國小，此行純為學校教育交流無涉政治議題，盼各界平常心看待，並給予校園專業自主空間。

文府國小校長李美金表示，北京豐台區教育參訪團去年底就來過，今天上午再度造訪，參訪團成員包括豐台區教育單位科長及當地小學副校長等行政主管6人，來訪的人雖與去年不同，但參訪方式都一樣，僅與校內行政人員交流並沒有與學生接觸。

「我們不但沒有被統戰，還反而大力行銷台灣民主教育經驗反統戰」李美金指出，校方大秀校內教導同婚法通過歷程等性平教育成果，以及學生對鄰近東南水泥造成空污發起的公民運動，引起社區共鳴並獲得教育局力挺等經驗。

她說，由於這些事在中國學校不可能發生，令來訪團員啞口無言，也大開眼界。他們除分享北京校園如何因應空污的經驗外，什麼也沒多說，何來「統戰」。