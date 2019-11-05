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「國家不應對私校差別待遇」五大團體對總統參選人喊話

2019-11-05 11:42聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

私立大學校院協進會、私立科技大學校院協進會、私立專科學校協進會、私立學校文教協會及私立教育事業協會等五大私校團體今天罕見地舉行聯合記者會，對2020年總統候選人提高教建言。

五大私校團體表示，台灣高教競爭力陷危機，大學教授薪水和高教預算皆不如港陸。面對少子化衝擊，政府應及早採行有效的因應對策，且不應有對私立大專校院有差別待遇。

實踐大學校長陳振貴說，因為執政黨的政治介入和干預，導致發生台大校長遴選爭議，且折損三任教育部長，這對於兩黨的總統候選人都是警惕，呼籲國家應保障學術自由，並維護大學自治。

「國家應維持公私立大專校院公平競爭環境，不應有對私立大專校院有差別待遇。」私立大學校院協進會理事長、世新大學校長吳永乾說，國家應綜合考量公私立高教所需辦學資源的差異，促進公、私立大專校院學生教育機會的立足點平等，並公平負擔受教成本；同時，積極輔導招生及經營困難學校有秩序退場轉型，保障師生權益。

吳永乾表示，國家應建立常態性、合理反應教學成本的學雜費調整機制，在學校有完備資訊公開、自主課責的原則下，由學校依辦學需求，自主決定學雜費調整幅度，再報請教育主管機關「備查」即可。

「目前台灣的高等教育，培養得出具有國際競爭力的人才嗎？」東吳大學校長潘維大表示，明年高教司補助大專校院的預算一千多億，北京清華大學一年的預算跟高教司一年的預算相當，台灣的大學教師薪水跟香港大學老師薪水差了三四倍，「我們拿什麼跟別人競爭，怎麼對得起我們的下一代？」

潘維大說，政府不能用意識形態綁架教育制度，私校十幾年來不能漲價，政府的補助又沒有增加，犧牲的就是高教品質，高教只能夠不斷平庸化。希望下一任總統能夠拿出足夠資源，重視高教問題。

私立科技大學校院協進會理事長、德明財經科大校長徐守德說，希望政府對於國內公私立大學資源分配要公平對待，今年教育部對公立學校的補助增加，但私校校數比公校多，預算卻比公校少。面對少子化，公私校應該共度難關，同步減少招生名額。

實踐大學校長陳振貴呼籲國家應保障學術自由，並維護大學自治。本報資料照片
實踐大學校長陳振貴呼籲國家應保障學術自由，並維護大學自治。本報資料照片
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