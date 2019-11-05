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台德高教互動增溫 我赴德留學人數七年新高

2019-11-05 11:16聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

台德高教互動增溫，我國赴德國留學人數創七年新高，德國學生來台人數也增加，目前在歐洲國家中僅次法國。財團法人高等教育國際合作基金會今天在台灣科技大學舉行第二屆台德高等教育論壇，德方由德國大學校長會議率10名大學主管來台。教育部表示，雙方高教代表在會議上交流各自的高教現況，並討論未來合作方向。

教育部國際司表示，德國學生來台留學數攀升，107學年台灣大專校院的德國學生計有1351人，僅次於法國，躍居歐洲國家第二位。台、德雙邊大學校院至今共簽署462個協議，包括學術交流、師生互換等。

我國學生赴德留學人數也提升，教育部引述德國聯邦統計局統計，2014年我國赴德國留學生約1500人，2017年攀升至2500人。

財團法人高等教育國際合作基金會董事長、成功大學校長蘇慧貞表示，台灣和德國學術交流長達50年不間斷，德國教育對台灣的工業教育打下基礎，尤其現在邁向工業4.1時代，高等教育也要跟著調整。

蘇慧貞說，未來高教應培育「以高科技為主的技藝」，這要靠兩個環節支撐，包括足夠的高階研究成果以及產業的系統化。她表示，邁向系統化是最難的環節，德國科技大廠如西門子、博世轉型成功，是因為他們一直以系統化的思維，而非從單一企業或技術的角度來實踐轉型。

台科大校長廖慶榮表示，德國無論在科技工業發展，以及產學合作模式，都是台灣參考的典範。德國的應用科技大學占比高，9所名校組成的理工大學聯盟（TU9）中，有7所是台科大姊妹校。德國也已對台開放，學生憑學測成績就能申請當地大學，是雙方密切交流的結果。

德國在台協會處長王子陶（Thomas PRINZ）表示，德國在亞洲慎選合作對象，而台灣是民主的國家，Google、亞馬遜不會被管制，是兩方合作利基。德國大學不收費用後，受到台灣等外國學生歡迎，促進雙方交流。

教育部表示，德國大學校長會議由德國公私立大學校院自主參加，目前有268個會員學校。他們的主要任務，是代表德國大學校院向政府及社會發言，為大學校院爭取最大利益。

教育部表示，德方這一趟行程除參加論壇，也拜會教育部，了解我高等教育目前面臨最重要的議題及未來規畫的發展方向。他們也將拜會科技部，了解我國科研現況，以及雙方可合作的科技領域。

台德高教論壇在台科大舉行，德方由德國大學校長會議率10名代表來台交流。圖／教育部...
台德高教論壇在台科大舉行，德方由德國大學校長會議率10名代表來台交流。圖／教育部提供
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台德高教論壇在台科大舉行，德方代表分享德國高等教育現況。記者潘乃欣／攝影
台德高教論壇在台科大舉行，德方代表分享德國高等教育現況。記者潘乃欣／攝影
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