私校校長指轉退條例侵占私財 信託也只會讓大學快死
「私立大專校院轉型及退場條例」草案尚在立法院待審，五大私校團體今天聯合召開記者會，呼籲轉退條例應以轉型為主，退場為輔。且轉型後的閒置校產，應准予活用。今天多名私校校長站出來疾呼，「信託」不能幫助私校度過難關，只會讓私校快亡。目前草案中規定，只要學校被列為專輔學校，校產一律信託。
教育部技職司專門委員柯今尉說，「信託」是為了確保私校校產的公益性，學校法人解散清算後，剩餘財產只能歸屬學校法人所在地的縣市政府或捐贈予退場基金，代表財產還是會繼續作為教育的用途，因此院版提出的此項條文還是有需要存在。但他也表示，目前草案已經送到立法院，審議過程中，如果有立委覺得應該要參採私校校長的意見，教育部也會尊重。
私立大學校院協進會、私立科技大學校院協進會、私立專科學校協進會、私立學校文教協會及私立教育事業協會等五大私校團體今天舉行聯合記者會。
五大私校團體表示，「私立大專校院轉型及退場條例」草案中的校產信託設計、公益董監事指派，與學校法人解散後，剩餘財產的歸屬等等，都誤會了學校法人的性質，更與輔導相關學校解危脫困的意旨有違。
轉退條例草案規定，主管機關對專案輔導學校應加派公益董事及公益監察人。私校校長們認為，學校法人不是公有財產，受憲法保障私人財產條款的維護；若指派公益董事、監事，「形同政府侵占私有財產，有違憲之虞」。
私校校長表示，教育部縱使指派公益董監事至私校，也不可能發生積極輔導功效，建議指派輔導專家出席董事會，可達目的。
條例草案規定，受輔導學校應將設校基金及學校法人的不動產，全部信託於兼營信託業務的銀行，直至免除專案輔導為止。私校校長們認為，教育不是銀行所長，在學校面臨挑戰，正需要專家靈活運用其財務以應對艱難，「讓門外漢嚴苛管核，不是加速滅亡嗎？」
草案規定，學校法人解散清算後，剩餘財產只能歸屬學校法人所在地的縣市政府或捐贈予退場基金。私校校長表示，此草案任意剝奪財團法人對所有財產處分的權利，亦屬不當，建議應該依現行相關法律處理就好。
輔大前校長楊敦和說，「私立大專校院轉型暨退場條例」有許多不恰當之處。私校在法律上是財團法人，如果學校面臨困難，政府就可派公益董事進去，違反憲法，「怎麼可以拿國營事業的規定到私校來？」信託的方式不是讓私校度過難關，而是讓它快快死亡。
實踐大學校長陳振貴說，將經營不善的學校校產強制信託，導致私校都「硬撐」到底，不願自願轉型或退場。他表示，2020至2028年將逐漸減少7萬6千多名學生，恐怕有八成大專校院要關閉。他強調，「公共化不等於公立化」，政府不要藉著少子化滅掉私立大專校院，並呼籲國立大學同步減招。
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