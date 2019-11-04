親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

台灣夜市這小甜點紅到國外 日本人直誇：肯定會大流行

王瞳沒力了 超強正宮馬妻咬出新事證告到底

台大女揭在台灣會念書其實是陷阱 引眾多網友共鳴

2019-11-04 21:30聯合新聞網 綜合報導

近日一名台大女大生在Dcard上分享自己辛苦的求學歷程，並認為「在台灣，會念書其...
近日一名台大女大生在Dcard上分享自己辛苦的求學歷程，並認為「在台灣，會念書其實是個陷阱」。示意圖／ingimage
分享

身為家長無不望子成龍、望女成鳳，都希望自己的小孩能夠考上名校，有個美好的前途與未來，卻也因此造成許多迷思而引發不少家庭問題。近日就有一名台大的女大生在Dcard上以「在台灣，會唸書其實是個陷阱（更新）」為題發文，分享自己的求學歷程，即使最後靠自己的努力考上台大，但她的童年卻過得相當不快樂，活在大人期望的壓力中長大，這讓她感嘆「在台灣，會念書其實是個陷阱」。

原PO在文中提到，從小她就是家裡最會讀書的小孩，每次總可以靠小聰明成為班上前幾名，但因為數理不好所以沒拿過幾次第一名，總是班上的第三名或第五名，因此她的爸爸覺得恨鐵不成鋼，認為只是原PO不努力，所以才沒法得第一名，自此就對她特別嚴格，唯一的期待就是希望女兒能考上資優班、私中、明星高中和台大。

在原PO小學二年級時，因為沒如爸爸的預期考上資優班，爸爸就要原PO跪在地上一整天，並且用藤條打她，直到打到藤條斷掉，就算到了小學六年級爸爸還是因為原PO沒考上私中而用皮帶抽打她的身體，甚至拿電風扇砸頭。任何理由都能成為爸爸施暴的藉口，也由於原PO還是學生，所以每每被打的理由都是因為「成績」。

直到原PO高中考上了第二志願，高三繼續拼死拼活的考上台大，結果爸爸卻到處跟別人炫耀「我女兒考上台大」，這讓她直呼「真的覺得很噁心」，她認為爸爸憑什麼拿自己當作炫耀的話題，從那時起爸媽也才開始把她當人看，但一切都只是因為她「考上台大」。

她也感慨，由於太多的讚美與期待，所謂遠大的未來、國家棟樑、年薪百萬已成為了一種詛咒，每天壓的她喘不過氣。甚至表示好想逃離這種不斷殺死真實的自己，來索取認同的惡性循環，更難過的直呼「可是真的好難，已經來不及了」。

PO文一出後，立刻引來大批網友為原PO加油打氣，並認同她的想法，「超級認同，我考上台大後曾覺得自己很成功，但畢業後才體會到這只是虛榮，看似人生勝利組，但其實根本沒那麼快樂」、「心態問題吧，會覺得社會期待壓力是自己選擇承擔那份期待，其實可以用輕鬆一點的態度面對」、「會覺得有壓力，是因為那些書從來都不是為自己而讀的吧，但感覺爸媽的問題比較大」。

Dcard台大家暴升學

相關新聞

日本語文學校頻來台招生 祭出半工半讀取得就業機會

2019-11-04 21:48

北市這校超會寫 聯合盃作文賽新民國小300人上陣

2019-11-04 16:56

高教資源逆分配 全教總：灑錢無益

2019-11-04 14:46

優秀博士生獎學金300名額 申請不到一半

2019-11-04 14:07

影／AI自走車課程入北市高中校園 學生秀學習成果

2019-11-04 13:13

收屍成正業... 教團批：教育部淪大學「退場處理中心」

2019-11-04 12:16

台大電機碩士賣保險 陳良基嘆可惜：大學不能丟著不管

2019-11-04 11:37

23人獲獎學金 赴奧地利研修

2019-11-03 23:03

新課綱辦說明會 家長：教師準備好沒？

2019-11-03 21:08

新課綱建置「學習歷程檔案」 避免備審資料淪軍備競賽

2019-11-03 20:12

陳毅新書聊18歲前後：有些憔悴、不堪 生命真實模樣

2019-11-03 12:33

史丹福銀髮設計亞洲區大賽 三團隊創新高齡產品勝出

2019-11-03 12:11

我國首辦台奧高教獎學金 23人赴奧地利研修交換

2019-11-03 09:14

屏東老師研發屠「龍」刀 讓特教生就業更自信

2019-11-02 12:04

各縣市學校聘退休人員規範不一 北市友善高市最嚴

2019-11-01 22:01

上體育課由情境出發 體育署今辦教學模組展示會

2019-11-01 17:53

影／教部學貸免息套利說 藍諷每月賺265元？

2019-11-01 14:35

退休教師聘任各縣市標準不一 高雄教育局取消年齡限制

2019-11-01 11:45

明年大學招生名額出爐了 二類熱門科系指考名額大增

2019-10-31 18:02

營養午餐不能光營養也要好吃 台南崇明小全國競賽亞軍

2019-10-31 15:20

補助大學生遊學一年？李家同：學生程度不好學不到東西

2019-10-31 14:31

Eduniversal全球頂尖商學院排行 台大政大中山排台灣前三

2019-10-31 14:29

科技師資短缺 立委：心理系畢業老師被指派教程式設計

2019-10-30 17:05

監委：究竟我國有多少自閉症學生遭到學校拒收？

2019-10-30 10:51

學測搭配語言證照也能出國留學！他們靠近滿級分、SAT獲名校青睞

2019-10-30 09:13

離島生保送升學 擬放寬規定

2019-10-29 23:29

圖書館+OTT平台 讓國圖把圖書館送到你家

2019-10-29 21:18

善用生活化多益普及測驗迎戰雙語教學 國中、技職教師增能

2019-10-29 16:21

海外升學不是夢！ 申請學校、托福準備訣竅一次公開

2019-10-29 16:19

高中畢業先體驗再升學 青儲方案申請人數翻倍

2019-10-29 15:30

玩桌遊走進古今歷史穿越時空 基隆校園教具好活潑

2019-10-29 14:33

家扶：新課綱讓弱勢兒少資源更顯不足

2019-10-29 14:12

教部加碼挺技職 技藝競賽亞軍也有出國見習補助

2019-10-29 13:10

家扶調查：八成弱勢兒想學才藝 三成憂家裡沒錢不敢提

2019-10-29 11:03

幼兒園改用電子聯絡簿 三個月收1500元網批變相勒索

2019-10-29 09:36

美政府出資 在台設中文領航中心

2019-10-29 00:25

文化體驗教育 明年擴至北部中部

2019-10-29 00:22

共同校訓「四維」 校園久違了

2019-10-28 23:06

禮義廉恥掛回校園 中市動起來

2019-10-28 23:03
看更多

熱門文章

台大電機碩士賣保險 陳良基嘆可惜：大學不能丟著不管

2019-11-04 11:37

收屍成正業... 教團批：教育部淪大學「退場處理中心」

2019-11-04 12:16

台大女揭在台灣會念書其實是陷阱 引眾多網友共鳴

2019-11-04 21:30

台東縣少子化嚴重 偏鄉學校全縣有25班只有1名學生

2019-11-04 19:27

台師大碩士找人代寫論文 被撤學位

2019-11-03 22:57

23人獲獎學金 赴奧地利研修

2019-11-03 23:03

北市這校超會寫 聯合盃作文賽新民國小300人上陣

2019-11-04 16:56

影／漢翔和成大團隊研發散熱系統 在美隨火箭升空

2019-11-04 13:52

數量、 學群對應不是重點 學習歷程非軍備競賽

2019-11-04 16:07

非洲裔女學生學餐飲 計畫回南非一圓創業夢

2019-11-04 18:13

影／AI自走車課程入北市高中校園 學生秀學習成果

2019-11-04 13:13

日本語文學校頻來台招生 祭出半工半讀取得就業機會

2019-11-04 21:48

台師大碩士賣保險？陳良基：非常可惜

2019-11-04 12:14

高教資源逆分配 全教總：灑錢無益

2019-11-04 14:46

金大23校慶喜迎「轉大人」 活動超有梗

2019-11-04 18:08

世界髮藝台灣區創作髮藝師組冠軍 她每天練習到凌晨

2019-11-04 09:59

優秀博士生獎學金300名額 申請不到一半

2019-11-04 14:07

東海大學建築系吳昰賢 獲「亞洲建築新人戰」銀獎

2019-11-04 21:00

寫作教室／苦手怎麼辦？ 寫作從問問題開始

2019-11-04 12:27

8歲武術小子奪國內外158金牌 創金氏紀錄

2019-11-04 14:11

數感實驗室／專研人類行為模式 愛情數學專家（上）

2019-11-04 11:00

充實基礎科學研究 陳良基：5年增200億元預算

2019-11-04 14:41

東海大學EMBA20周年慶 600校友齊聚

2019-11-04 20:59

澎湖白沙中屯好書屋 師生共讀最快樂

2019-11-04 18:53

陳建忠著作韓譯版發表 盼激發國際對台文學興趣

2019-11-04 22:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top