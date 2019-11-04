台大女揭在台灣會念書其實是陷阱 引眾多網友共鳴

2019-11-04 21:30 聯合新聞網 綜合報導



近日一名台大女大生在Dcard上分享自己辛苦的求學歷程，並認為「在台灣，會念書其實是個陷阱」。示意圖／ingimage 分享 facebook

身為家長無不望子成龍、望女成鳳，都希望自己的小孩能夠考上名校，有個美好的前途與未來，卻也因此造成許多迷思而引發不少家庭問題。近日就有一名台大的女大生在Dcard上以「在台灣，會唸書其實是個陷阱（更新）」為題發文，分享自己的求學歷程，即使最後靠自己的努力考上台大，但她的童年卻過得相當不快樂，活在大人期望的壓力中長大，這讓她感嘆「在台灣，會念書其實是個陷阱」。

原PO在文中提到，從小她就是家裡最會讀書的小孩，每次總可以靠小聰明成為班上前幾名，但因為數理不好所以沒拿過幾次第一名，總是班上的第三名或第五名，因此她的爸爸覺得恨鐵不成鋼，認為只是原PO不努力，所以才沒法得第一名，自此就對她特別嚴格，唯一的期待就是希望女兒能考上資優班、私中、明星高中和台大。

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在原PO小學二年級時，因為沒如爸爸的預期考上資優班，爸爸就要原PO跪在地上一整天，並且用藤條打她，直到打到藤條斷掉，就算到了小學六年級爸爸還是因為原PO沒考上私中而用皮帶抽打她的身體，甚至拿電風扇砸頭。任何理由都能成為爸爸施暴的藉口，也由於原PO還是學生，所以每每被打的理由都是因為「成績」。

直到原PO高中考上了第二志願，高三繼續拼死拼活的考上台大，結果爸爸卻到處跟別人炫耀「我女兒考上台大」，這讓她直呼「真的覺得很噁心」，她認為爸爸憑什麼拿自己當作炫耀的話題，從那時起爸媽也才開始把她當人看，但一切都只是因為她「考上台大」。

她也感慨，由於太多的讚美與期待，所謂遠大的未來、國家棟樑、年薪百萬已成為了一種詛咒，每天壓的她喘不過氣。甚至表示好想逃離這種不斷殺死真實的自己，來索取認同的惡性循環，更難過的直呼「可是真的好難，已經來不及了」。

PO文一出後，立刻引來大批網友為原PO加油打氣，並認同她的想法，「超級認同，我考上台大後曾覺得自己很成功，但畢業後才體會到這只是虛榮，看似人生勝利組，但其實根本沒那麼快樂」、「心態問題吧，會覺得社會期待壓力是自己選擇承擔那份期待，其實可以用輕鬆一點的態度面對」、「會覺得有壓力，是因為那些書從來都不是為自己而讀的吧，但感覺爸媽的問題比較大」。