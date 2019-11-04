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北市這校超會寫 聯合盃作文賽新民國小300人上陣

2019-11-04 16:56聯合報 教育事業部

聯合盃作文大賽台北市初賽3日登場各考場人山人海，其中新民國小近300名學生報名，因人數最多，主辦單位特設新民考場。新民國小校長饒邦安表示，現在學生多是片段式書寫，為鼓勵學生寫作，學校設有妙筆獎跟作文桂冠獎，另有創客資訊課，多管齊下。

聯合盃作文賽中年級題目「家人的愛」。新民小四生邱浩軒從愛的功用著手，帶到平時的閱讀及社會時事，寫家人間的關懷。小三生王琦媚覺得家人的愛就在日常，父親教她騎自行車、母親教她識字照顧起居，點滴在心頭；參加作文賽也讓她想到，以後要更具體的記錄父母給予的愛。

作文賽高年級題目「比分數更重要的事」。新民小六同學蘇向昀從考前因熬夜感冒的經驗，體會有健康才有分數。小五的陳柏光以運動會全班努力衝刺卻沒得名的感受，寫出學到團結重於名次。

家長趙媽媽說，今年兩個孩子都報名聯合盃，小五的老大是第三年參加，她認為好的文筆在社會上日益重要，希望透過比賽磨練孩子的寫作、增強邏輯能力。

另一位家長邱媽媽也說，她鼓勵孩子藉比賽了解學習成效，寫作除了有助組織所學、學習分享觀點情感，讓讀書做事更有結構和邏輯。

饒邦安分析，「作文反應的是綜合學習」，既可呈現各領域的知識，及如何在短時間內組織內容，對升學也有幫助，多涉獵不同學習領域是必要的。他舉例，新民除有各種社團，還設置「校園農場」、「新民電視台」，這些都是為拓展學生生活經驗，要寫作時素材自然不缺。

聯合盃作文大賽2007年開辦，今年邁入13年，因應新課綱教育變革，原大賽官網改版為「聯合學苑」，除提供聯合盃大賽消息，還替家長收集教育新知、提供跨領域專欄如科普閱讀、媒體素養、心理諮商等，提供家長及學生「一站式」教育服務。

初賽得獎學生可參加12月1日全國總決賽，初賽成績11月18日將公佈於「聯合學苑」網站，詳情可上網查詢：https://udncollege.udn.com

為鼓勵學生寫作，新民國小與聯合報寫作教室每月選出優秀作品，頒發代幣讓學生玩扭蛋。...
為鼓勵學生寫作，新民國小與聯合報寫作教室每月選出優秀作品，頒發代幣讓學生玩扭蛋。圖/聯合報教育事業部
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北市新民國小校長饒邦安(中)邀請學生(左起)邱浩軒、王琦媚、陳柏光、蘇向昀分享參...
北市新民國小校長饒邦安(中)邀請學生(左起)邱浩軒、王琦媚、陳柏光、蘇向昀分享參加作文賽心得。圖/聯合報教育事業部
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新民國小校長饒邦安在聯合盃作賽後與家長交換意見。圖/聯合報教育事業部
新民國小校長饒邦安在聯合盃作賽後與家長交換意見。圖/聯合報教育事業部
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聯合盃作文大賽台北市初賽中，因新民小學考生最多特設專屬考場。圖/教育事業部
聯合盃作文大賽台北市初賽中，因新民小學考生最多特設專屬考場。圖/教育事業部
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