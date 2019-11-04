高教資源逆分配 全教總：灑錢無益

2019-11-04 14:46 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



全教總4日召開記者會，痛批兩黨總統候選人提出的高教政策都是略施小惠，無法解決結構性的沉痾。(Photo by 林祐任/台灣醒報) 分享 facebook

「笨蛋，問題在分配，不是在遊學補助和學貸免利息！」全教總4日召開記者會，痛批兩黨總統候選人目前的高教政策盡是枝微末節。全教總理事長張旭政表示，他們所列舉的高教問題包括資源逆分配、碩博士銳減、產學落差、血汗教師等，都是結構性問題，政府須正式面對，只靠灑錢是無法解決的。

碩、博士班等無人

張旭政表示，第一大問題是資源逆分配。教育資源的分配應符合公平正義，在台灣卻是反過來。頂尖公立大學不僅收費低，平均每人享有的教育資源也高於私立學校。然而，事實上富有家庭子女進入頂尖大學機會遠高於中低收入家庭，根據經濟學者林明仁的研究，富人小孩進入台大的機會竟是窮人的6倍！

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第二大問題是碩博士銳減，學術人才斷層。中研院士李遠鵬日前表示，博士班學生愈來愈少，實驗室經驗難以傳承，將造成國家競爭力衰退。108年多達37個博士班招不到人，更有許多學校碩士班註冊率低於7成。張旭政強調，博士班還有不少學生是退休人士，許多碩士生只是為了不想立刻投入職場，無法對學術界有所貢獻。

血汗教師

產業與人才之間的落差與失衡是第三大問題。台灣就讀STEM領域（科學、技術、工程、數學）的大學生10年來從50萬降為39萬，這是台商之所以對回台投資觀望的原因之一。景文科大教授洪清池表示，目前在高中職工科學生就很少，張旭政批評，教育部對此的解決方法竟是提升大學相關科系名額，而不是從高中職著手改革。

在師資方面，專案、兼任等非典型教師充斥也是一大問題。根據教育部統計，專案教師占總教師人數比例超過10%的公立大學有9所，私立則有38所。張旭政說，有教授形容專案教師有如「跟魔鬼簽訂契約」，工作沒有保障，無年資累積，而且工作內容常常無限擴張，哪有時間做研究？

灑錢無法解決問題

另外，負責高教的教育部高教司和技職司，目前分別忙著處理大學考招與私校退場的問題，無心解決這些結構性問題。張旭政更批評，面對這些高教問題，教育部的作法向來都是大灑幣，從5年500意到玉山計畫，卻不曾討論更重要的大方向，例如高教應走向公共化或商業化？菁英化抑或普及化？

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