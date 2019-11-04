影／AI自走車課程入北市高中校園 學生大秀學習成果

2019-11-04 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北即時報導



為滿足學生學習人工智慧AI領域新知及升學需求，台北市教育局自108學年度，補助全市17所市立高中，合計340台具備程式語言編寫、圖像辨識及機器學習等功能的自走車，今天於建國高級中學舉辦說明會，學生也在現場操作AI自走車，大秀學習成果。

隨著國內外各大專院校近年紛紛增設AI相關系所，將高中職學生學習歷程檔案AI領域學習，納入甄選入學考量，台北市教育局表示，北市府自108學年度推動AI課程試辦計畫，補助計畫參與學校每校20台自走車及48小時師培課程，充實AI教育師資及設備。

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參與試辦計劃的學校，不少學生已經陸續接觸AI課程，北市府今天於建中舉辦說明會，並於現場展示學生學習成果，台北市教育局長曾燦金也到場聆聽學生說明，其中在一個示範場域，自動車突然偏離車道，在學生操作調整下，又順利繞完車道。

看到學習成果，曾燦金也相當滿意，甚至打趣問一名學生「有沒有企圖心？」建議可以跟市長柯文哲申請一下，去跑市民大道。

對於自走車的運作，建中高一生蔡承祐解釋，主要是訓練機器、搜集資料，拍上百張照片，告訴自走車拍攝到哪種畫面，何時要左轉、右轉，慢慢跟著大家學習，很快就上手。

蔡承祐也說，他覺得AI非常帥，尤其看到圍棋AI打贏人類，感到「非常帥、太厲害」，未來有機會希望設計象棋、西洋棋，也相近台灣技術有一定水準。

另一名建中高一生李允中也說，他覺得北市府提供的試辦計畫很棒，若進入大學才接觸會太慢，自己本身對這塊很有興趣，尤其看到機器照著自己意思、指令走，就很有成就感。

建中資訊老師王鼎中表示，這次試辦計畫，看出學生相當喜歡，以前曾試過用其他方式介紹機器學習，例如人臉辨識等，但自走車比較不一樣，有實體東西在那裡，學生能夠立刻看到訓練完的結果，這對學生有很大吸引力，也更具挑戰。