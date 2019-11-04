親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

性騷擾「學姊」黃瀞瑩？劉嘉仁今主動請辭接受調查

12強／墨西哥爆冷贏美國 本屆第一支挺進複賽

影／AI自走車課程入北市高中校園 學生大秀學習成果

2019-11-04 13:13聯合報 記者張世杰／台北即時報導

為滿足學生學習人工智慧AI領域新知及升學需求，台北市教育局自108學年度，補助全市17所市立高中，合計340台具備程式語言編寫、圖像辨識及機器學習等功能的自走車，今天於建國高級中學舉辦說明會，學生也在現場操作AI自走車，大秀學習成果。

隨著國內外各大專院校近年紛紛增設AI相關系所，將高中職學生學習歷程檔案AI領域學習，納入甄選入學考量，台北市教育局表示，北市府自108學年度推動AI課程試辦計畫，補助計畫參與學校每校20台自走車及48小時師培課程，充實AI教育師資及設備。

參與試辦計劃的學校，不少學生已經陸續接觸AI課程，北市府今天於建中舉辦說明會，並於現場展示學生學習成果，台北市教育局長曾燦金也到場聆聽學生說明，其中在一個示範場域，自動車突然偏離車道，在學生操作調整下，又順利繞完車道。

看到學習成果，曾燦金也相當滿意，甚至打趣問一名學生「有沒有企圖心？」建議可以跟市長柯文哲申請一下，去跑市民大道。

對於自走車的運作，建中高一生蔡承祐解釋，主要是訓練機器、搜集資料，拍上百張照片，告訴自走車拍攝到哪種畫面，何時要左轉、右轉，慢慢跟著大家學習，很快就上手。

蔡承祐也說，他覺得AI非常帥，尤其看到圍棋AI打贏人類，感到「非常帥、太厲害」，未來有機會希望設計象棋、西洋棋，也相近台灣技術有一定水準。

另一名建中高一生李允中也說，他覺得北市府提供的試辦計畫很棒，若進入大學才接觸會太慢，自己本身對這塊很有興趣，尤其看到機器照著自己意思、指令走，就很有成就感。

建中資訊老師王鼎中表示，這次試辦計畫，看出學生相當喜歡，以前曾試過用其他方式介紹機器學習，例如人臉辨識等，但自走車比較不一樣，有實體東西在那裡，學生能夠立刻看到訓練完的結果，這對學生有很大吸引力，也更具挑戰。

王鼎中指出，以往的課程介紹程式語言，但程式不是只在電腦RUN，而是實際改變或解決生活上的問題，他也期待給學生不同東西，除了基本程式，希望讓學生操作自動控制、物聯網，在走向人工智慧這一塊。

台北市教育局自108學年度，補助全市17所市立高中，合計340台具備程式語言編寫...
台北市教育局自108學年度，補助全市17所市立高中，合計340台具備程式語言編寫、圖像辨識及機器學習等功能的自走車，今天於建國高級中學大秀試辦成果。記者張世杰／攝影
分享
台北市教育局自108學年度，補助全市17所市立高中，合計340台具備程式語言編寫...
台北市教育局自108學年度，補助全市17所市立高中，合計340台具備程式語言編寫、圖像辨識及機器學習等功能的自走車，今天於建國高級中學大秀試辦成果。記者張世杰／攝影
分享
台北市教育局自108學年度，補助全市17所市立高中，合計340台具備程式語言編寫...
台北市教育局自108學年度，補助全市17所市立高中，合計340台具備程式語言編寫、圖像辨識及機器學習等功能的自走車，今天於建國高級中學大秀試辦成果。記者張世杰／攝影
分享
台北市教育局自108學年度，補助全市17所市立高中，合計340台具備程式語言編寫...
台北市教育局自108學年度，補助全市17所市立高中，合計340台具備程式語言編寫、圖像辨識及機器學習等功能的自走車，今天於建國高級中學大秀試辦成果。記者張世杰／攝影
分享
台北市教育局自108學年度，補助全市17所市立高中，合計340台具備程式語言編寫...
台北市教育局自108學年度，補助全市17所市立高中，合計340台具備程式語言編寫、圖像辨識及機器學習等功能的自走車，今天於建國高級中學大秀試辦成果。記者張世杰／攝影
分享

AI北市建中

相關新聞

台大電機碩士賣保險 陳良基嘆可惜：大學不能丟著不管

2019-11-04 11:37

新課綱辦說明會 家長：教師準備好沒？

2019-11-03 21:08

史丹福銀髮設計亞洲區大賽 三團隊創新高齡產品勝出

2019-11-03 12:11

收屍成正業...教團批：教育部淪大學「退場處理中心」

2019-11-04 12:16

23人獲獎學金 赴奧地利研修

2019-11-03 23:03

新課綱建置「學習歷程檔案」 避免備審資料淪軍備競賽

2019-11-03 20:12

陳毅新書聊18歲前後：有些憔悴、不堪 生命真實模樣

2019-11-03 12:33

我國首辦台奧高教獎學金 23人赴奧地利研修交換

2019-11-03 09:14

屏東老師研發屠「龍」刀 讓特教生就業更自信

2019-11-02 12:04

各縣市學校聘退休人員規範不一 北市友善高市最嚴

2019-11-01 22:01

上體育課由情境出發 體育署今辦教學模組展示會

2019-11-01 17:53

影／教部學貸免息套利說 藍諷每月賺265元？

2019-11-01 14:35

退休教師聘任各縣市標準不一 高雄教育局取消年齡限制

2019-11-01 11:45

明年大學招生名額出爐了 二類熱門科系指考名額大增

2019-10-31 18:02

營養午餐不能光營養也要好吃 台南崇明小全國競賽亞軍

2019-10-31 15:20

補助大學生遊學一年？李家同：學生程度不好學不到東西

2019-10-31 14:31

Eduniversal全球頂尖商學院排行 台大政大中山排台灣前三

2019-10-31 14:29

科技師資短缺 立委：心理系畢業老師被指派教程式設計

2019-10-30 17:05

監委：究竟我國有多少自閉症學生遭到學校拒收？

2019-10-30 10:51

學測搭配語言證照也能出國留學！他們靠近滿級分、SAT獲名校青睞

2019-10-30 09:13

離島生保送升學 擬放寬規定

2019-10-29 23:29

圖書館+OTT平台 讓國圖把圖書館送到你家

2019-10-29 21:18

善用生活化多益普及測驗迎戰雙語教學 國中、技職教師增能

2019-10-29 16:21

海外升學不是夢！ 申請學校、托福準備訣竅一次公開

2019-10-29 16:19

高中畢業先體驗再升學 青儲方案申請人數翻倍

2019-10-29 15:30

玩桌遊走進古今歷史穿越時空 基隆校園教具好活潑

2019-10-29 14:33

家扶：新課綱讓弱勢兒少資源更顯不足

2019-10-29 14:12

教部加碼挺技職 技藝競賽亞軍也有出國見習補助

2019-10-29 13:10

家扶調查：八成弱勢兒想學才藝 三成憂家裡沒錢不敢提

2019-10-29 11:03

幼兒園改用電子聯絡簿 三個月收1500元網批變相勒索

2019-10-29 09:36

美政府出資 在台設中文領航中心

2019-10-29 00:25

文化體驗教育 明年擴至北部中部

2019-10-29 00:22

共同校訓「四維」 校園久違了

2019-10-28 23:06

禮義廉恥掛回校園 中市動起來

2019-10-28 23:03

華語教育里程碑 美國家中文領航計畫成立台灣中心

2019-10-28 13:17

海外志工補助放寬 青年在美國推診間親子共讀

2019-10-28 09:47

免費送交換生出國？ 學者：值得鼓勵

2019-10-27 22:55

南榮前車之鑑 私校工會籲改名科大嚴格把關

2019-10-27 13:34

技術學院拚轉科大 兩校闖關失敗

2019-10-27 13:32
看更多

熱門文章

新課綱辦說明會 家長：教師準備好沒？

2019-11-03 21:08

台師大碩士論文 遭爆台大博士生代寫

2019-11-03 13:39

台大電機碩士賣保險 陳良基嘆可惜：大學不能丟著不管

2019-11-04 11:37

考試作文成勝負關鍵 聯合盃作文比賽報名遽增

2019-11-03 14:34

收屍成正業...教團批：教育部淪大學「退場處理中心」

2019-11-04 12:16

聯合盃作文賽金門初賽 728名學子埋首「筆戰」

2019-11-03 13:52

台師大新規學位論文須公開 台大增代寫罰則

2019-11-03 13:42

新課綱建置「學習歷程檔案」 避免備審資料淪軍備競賽

2019-11-03 20:12

台師大碩士找人代寫論文 被撤學位

2019-11-03 22:57

23人獲獎學金 赴奧地利研修

2019-11-03 23:03

聯合盃桃園區初賽 連三年突破3000人參賽

2019-11-03 18:01

世界髮藝台灣區創作髮藝師組冠軍 她每天練習到凌晨

2019-11-04 09:59

金大辦學深受肯定 吸引企業主動捐贈教學設備

2019-11-03 19:01

聯合盃全國作文大賽 北市報考人數較去年多395人

2019-11-03 13:52

潘文忠盼家長理解108課綱精神 助孩子探索自己

2019-11-03 21:08

台師大碩士賣保險？陳良基：非常可惜

2019-11-04 12:14

數感實驗室／專研人類行為模式 愛情數學專家（上）

2019-11-04 11:00

影／AI自走車課程入北市高中校園 學生大秀學習成果

2019-11-04 13:13

寫作教室／苦手怎麼辦？ 寫作從問問題開始

2019-11-04 12:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top