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公帑這樣花？黃國昌爆料 中科宴2廠商、9員工一起報帳

優秀博士生獎學金300名額 申請不到一半

2019-11-04 14:07聯合晚報 記者馮靖惠／台北報導

科技部補助大學校院培養優秀博士生獎學金試辦方案提供一年300個名額。台大99個系...
科技部補助大學校院培養優秀博士生獎學金試辦方案提供一年300個名額。台大99個系所招收博士生，分配53個名額。圖／聯合報系資料照片
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科技部陳良基今天在立法院教育文化委員會表示，我國論文發表篇數近年逐漸下滑，博士生人數減少，科技部補助大學校院培育優秀博士生獎學金，獎勵名額一年300名。立委質疑，實施第一年至今，只有13校119名博士生回報，執行成效不佳。

 陳良基說，我國基礎研究經費投入不足，2017年占整體研發經費比率為7.8%，低於瑞士、荷蘭、新加坡等國，造成研究人才流失。為了維持國家競爭動力，科技部2020年增列辦理基礎科學研究計畫預算40億元。

科技部補助大學校院培養優秀博士生獎學金試辦方案，提供一年300個名額，每月獎學金至少4萬元，由科技部與大專院校共同負擔，獎勵期間為連續四年。其中，一、二年級博士生，科技部每月獎勵3萬，大學至少獎勵1萬。三、四年級博士生，科技部每月獎勵2萬，大學至少獎勵2萬元。

民進黨立委黃國書表示，科技部9月核定42所院校，300個補助名額，10月底回報的僅13所院校，119名補助生，尚有29所院校，181名補助生未回報。當初把補助辦法的制訂權交給各校，恐有問題。科技部表示，學校回報截止為11月底。

黃國書說，台大99個系所招收博士生，分配到53個名額。全台最大贏家是台大電子工程學研究所獲補助名額三個。但試辦方案只給一年級博士生，四分之三在校博士生都沒有。

陳良基表示，希望對於優秀生的篩選，仍回歸各校依據特殊專長篩選學生。人文科系博士生多半是在職生，且台灣產業現在最重要的數位轉型資通訊，因此政府必須強力支援補助。

陳良基黃國書台大科技部博士生

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