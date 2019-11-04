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收屍成正業...教團批：教育部淪大學「退場處理中心」

2019-11-04 12:16聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

「教部只灑錢，收屍成正業。」全國教師工會總聯合會今天開記者會表示，台灣高等教育問題多，政府方向卻搖擺不定。如今面對少子化，處理科大退場似乎成了教育部在高等教育的主要業務，實在夠悲哀。

全教總指出，未來五年恐有40所以上私立大學退場，教育部相關單位將名符其實的成為「退場處理中心」，這些問題必須用國家力量才可處理，請問兩黨總統候選人該如何解決？

全教總理事長張旭政表示，全教總分別就中小學冷氣、免抽籤進公托公幼兩項攸關教育的重大議題，請問總統候選人的對策，目前為止，兩黨候選人皆「已讀不回」。

張旭政表示，教育應該走向公共化，教育資源的分配應能符合公平性。然而，根據學者研究，我國大學的入學狀況恰好和公平性相違背，高收入家庭子女進入頂尖公立大學的機會遠比中低收入家庭高，形成「越富有得到越多，越貧窮付出越多」的不公平現象。總統應該關注如何營造高等教育受教的公平性，以打破階級穩固現象。

「碩博等無人，學研堪憂慮」，張旭政說，即使博士班招得到學生，也可能是有一定年紀的退休教師或社會人士，就讀博士班的目的未必是要往學術研究方向鑽研，造成我國學術研究的人才斷層。

全國教師工會總聯合會今天開記者會表示，台灣高等教育問題多，而政府方向卻搖擺不定。...
全國教師工會總聯合會今天開記者會表示，台灣高等教育問題多，而政府方向卻搖擺不定。歷年來教育部面對高教問題，所端出來的三大政策是灑錢、灑錢、灑錢。如今面對少子化，處理科大退場似乎成了教育部在高等教育的主要業務，未來五年恐有40所以上私立大學退場，教育部相關單位將名符其實的成為「退場處理中心」，實在夠悲哀，而這些問題必須用國家力量才可處理，請問兩黨總統候選人該如何解決？本報資料照片
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全教總教育部大學退場

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