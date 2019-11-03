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新課綱辦說明會 家長：教師準備好沒？

2019-11-03 21:08台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

以素養為主軸的108課綱8月已上路，全國家長教育協會3日在板橋高中舉辦說明會。(...
以素養為主軸的108課綱8月已上路，全國家長教育協會3日在板橋高中舉辦說明會。(Photo by 林祐任/台灣醒報)
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以「素養」為主軸的108課綱8月已上路，對此，全國家長教育協會近日在全台各地舉辦說明會，會中家長紛紛詢問新教師是否經已訓練完成，以及如何在國高中準備大學的學習歷程檔案等問題。教育局回應表示，教師已經調訓，以及新課綱的精神是讓學生多員自主學習，銜接各學程，無須擔心。

教師準備好了嗎？

3日在板橋高中舉辦的說明會可說是座無虛席，家長最大疑問在於教師是否已準備好，以及如何準備大學的學習歷程檔案。有別於傳統以教師為中心的學習，新課綱是以學生為中心的素養培養，因此也需要訓練一批新的教師。對此，新北市教育局副局長蔣偉民表示，新課綱所需教師已經調訓。

至於新課綱將連動到大學端的入學申請，除了成績，大學也相當重視學生的學習歷程檔案，家長也對此表達疑慮。在場教育局官員表示，新課綱重視學生的自主學習，探索與體驗自己感興趣的領域，因此學生必須盡量多角化接觸；在大學方面，教授看的是學生接觸不同領域的心得與其展現的潛能。

貧富差距拉大

全國家長教育協會一位常務理事表示，他很樂見108課綱問世，課綱可說是愈改愈好，真正讓每個學生適性發展。學生的多元智能表現會不會難以客觀評量？他對此不擔心，學生發展多元智能，才能在國中階段知道自己的志向，畢業之後可選擇高職或普通高中，道路雖不同，但都可至研究所深造。

至於108課綱不再以考試成績作為唯一標準，會不會造成有錢人為子女花錢學才藝，貧富差距加大？這位常務理事也表示並不會，因為新課綱中除了部定課程，也開放給各學校制定課程，包含校訂必修、選修、團體活動與彈性學習時間，學生可以在這些課程和社團活動中探索及培養自己的才藝。

理事長陳崇良表示，此次舉辦說明會的目的在於提供家長有關課綱的第一手資訊，今年是課綱第一年實施，希望能夠透過不斷修正、試驗，成為家長與學校間的橋樑。

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108課綱教育局
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