新課綱建置「學習歷程檔案」 避免備審資料淪軍備競賽

2019-11-03 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／即時報導



108年課綱正式上路，為了讓桃園學子、家長對於新課綱有更通盤理解，立委蔣絜安分別在平鎮、龍潭舉辦108年課綱座談會，其中，未來高中升大學將納入「學習歷程檔案」做為申請入學指標，此議題備受家長關注。基隆市八斗高中校長黃致誠指出，未來備審資料不再淪為軍備競賽，而是更公平、多元的展示學生的表現成果。

黃致誠說，「不用在像過去申請大學時，臨時在高三下學期做備審資料，卻發現許多作品遺失」明，新課綱上路後，未來大學入學將於高中一開始建置「學習歷程檔案」，於高三升大學時直接做為備審資料申請大學。

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「學習歷程檔案」包含基本資料、修課紀錄、課程學習成果及多元表現等資料像目，其中「課程學習成果」，藉由學生將課程產出之作業、作品定期上傳於各校建置的學習歷程平台保存，並於每學年由學生自行上網勾選最多6件學習成果，再由校方提交中央平台。

且「未來備審資料不再淪為軍備競賽」黃致誠指出，過去高中生為了在備審資料上取得優勢，努力參加各種比賽、增加經歷，除圖曾學生的壓力，也造成各大學在評比備審資料上沒有統一標準，不夠公正，淪為主觀。

學習成果每學年最多選6件，學生高中三年最多也只能選18件，未來申請大學時也只挑選3件送審，且每件學習成果皆需任課教師認證，透過條件制式化，讓學生們能夠更公平的競爭。制度設計上不看總成績，作品經歷重質不重量，讓孩子充分適性展現成果。