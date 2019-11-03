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考試作文成勝負關鍵 聯合盃作文比賽報名遽增

2019-11-03 14:34聯合報 記者陳秋雲／台中即時報導

第13屆聯合盃全國作文大賽台中區初賽今天在明德高中登場，今年報名人數1675人，庇去年大幅增加426人，參賽學校208所，創近5年來新高。

參加本屆聯合盃作文大賽台中區賽國小高年級組的益民國小學生蔡佳穎說，題目「有你，真好！」淺顯平易，他為了與其他考生區隔，花較多時間構思下筆與破題。家長江小姐則說比賽選手由學校推派參賽，認為文筆創意與臨場上有一定水準，再加上升學會考與基測都有作文考試，她鼓勵孩子小朋友多參賽，增加臨場自信與經驗。

華盛頓中學高三學生盧芝妡是第二次參賽，對高中職組題目「悔恨」她說自己在人生中已有相關經驗，所以相對好發揮，賽前會透過大量閱讀提前準備。她的父親是教育工作者，對孩子寫作頗重視，家長說透過觀察力、思維力、寫作力，依序培養。閱讀是寫作的基礎，透過多聽、多看、多想、多讀、多寫培養能力，另透過連兩年參賽，

台中市居仁國中教師李孟儒帶領該校考生參賽，受訪表示現在會考作文趨勢是：議題導向、人與他人、脫離學生生活經驗的素養題，居仁108第一次段考「從石虎彩繪列車風波中，我看見……」，就是此方向。李老師說，聯合報作文競賽很早就開始多元題型，包括圖表判讀、圖片出題、聯合國糧食統計出題等，所以帶學生參賽，接受素養新題型。

主辦學校明德高中教務主任蘇興博表示，校方極重視學生閱讀及寫作能力之培養，多年來與聯合報合辦聯合盃作文大賽，獲成效與迴響。在少子化的挑戰下該校所新成立的小學部將在109年度招生，而也將成為由幼稚園一直到高中之完全學校，為教育下一代不斷精進與努力。

第13屆聯合盃全國作文大賽台中區初賽今天在明德高中登場，今年報名人數1675人，...
第13屆聯合盃全國作文大賽台中區初賽今天在明德高中登場，今年報名人數1675人，比去年大幅增加426人。圖／聯合報系提供
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台中市居仁國中教師李孟儒帶領學生參加聯合盃作文比賽。圖／聯合報系提供
台中市居仁國中教師李孟儒帶領學生參加聯合盃作文比賽。圖／聯合報系提供
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聯合盃作文比賽今天登場，參賽學生希望增加臨場自信與應變能力。圖／聯合報系提供
聯合盃作文比賽今天登場，參賽學生希望增加臨場自信與應變能力。圖／聯合報系提供
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