第13屆聯合盃作文大賽初賽 高雄千名考生上場
2019-11-03 12:38
聯合報 記者蔡容喬
／高雄即時報導
第13屆聯合盃作文大賽高雄場初賽今天上午在五福國中登場，從國小中年級組（3、4年級）到高中職組，共有1021人報名參加，其中高中職組今年報名人數達340人，是各組別參賽人數最多的，顯見大學入學考試著重閱讀理解及寫作能力，提升了高中生參加意願。各組別優勝及佳作同學將在12月再參加全國決賽。
高雄市教育局長吳榕峯上午也到聯合盃作文賽現場視察，他表示，作文比賽可提升學生表達能力，未來不排除針對偏遠地區及弱勢學校學生，補助他們來參加作文盃，強化學生閱讀理解及表達能力。
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高雄市文山高中二年級學生張晉睿今年是首度參加聯合盃作文賽，平時愛看課外讀物的他，今年從校內得知比賽訊息，決定跟同學報名挑戰看看。他說，多看課外讀物，把其中的名言佳句記起來，就可以運用在作文中，今年作文題目是「跟著我的腳步」，寫起來蠻好發揮的，明年應該還會持續參賽。
今年各級組作文題目，國小中年級「我想要這樣過節」、國小高年級「當我們同在一起」、國中七年級「不一樣的一餐」、國中八年級「碰觸的一瞬」、國中九年級「悔悟」、高中職組「跟著我的腳步」。
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