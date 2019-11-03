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陽明高中師生反「宋」 教育局：校長要做好校內溝通

2019-11-03 12:36聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市立陽明高中昨天歡慶27周年校慶運動會，竟爆發百名身穿黑衣的教師、校友及學生拉布條控訴校長宋慶瑋不適任，質疑宋任職國中校長任期未滿退休又參加高中校長遴選，高喊拒絕「陽明高中國中化」，引起社會關注，桃園市教育局回應卻未挺宋慶瑋。

教育局今天上午重申表示，宋慶瑋退休後參與遴選雖有不同看法，但適法性沒有爭議，只是宋多次就遴選過程與結果表述實屬不當，學生所提辦理畢業舞唱會募款經費運用及教師反映校長領導風格問題，該局指派督學了解爭議後，要求宋必須即刻改變做好校內溝通，該局實地調查結果預定11月12日召開「校長成績考核小組」審議。

宋慶瑋上午表示，他覺得真相尚未釐清，教育局有必要再深入調查，這次抗議事件是少數老師因不清楚行政業務推動全貌以訛傳訛而策動的，教育局來調查時，他剛好請假看病不在，造成有些狀況未釐清、描述不清楚，希望教育局再深入調查，事實上他到任才1年，被少數老師策動的一些學生並不清楚，大二、大三及大四的校友也不認識他，他覺得仍應還原事實真相，該他承擔負責部分他不會逃避，該給他事實澄清、還他公道部分也應該還給他。

教育局表示，宋慶瑋自國中端退休、參加陽明高中遴聘的適法性沒有爭議，但是他多次在校內講出校長遴聘過程的心得並不適合， 之前校方部分教師懲處案已撤銷，希望校方能更和諧，宋慶瑋如自認委屈可先書面提出說明，畢竟高中教師自主性較高，陽明高中學生也是經考試篩選，不能以國中方式治校，「校長格局要高一點」，也希望該校方、師生和諧更創三贏。

桃園市立陽明高中身穿黑衣的教師、校友及學生，拉布條控訴校長宋慶瑋不適任，宋慶瑋希...
桃園市立陽明高中身穿黑衣的教師、校友及學生，拉布條控訴校長宋慶瑋不適任，宋慶瑋希望教育局再調查還他公道。 記者陳夢茹／攝影
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教育局校長遴選
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