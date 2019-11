我國首辦台奧高教獎學金 23人赴奧地利研修交換

2019-11-03 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 /台北即時報導



教育部與奧地利以政府對政府(G2G)方式,首度合作設置「台奧高教科研種籽基金」,今年首屆核定獲得獎學金學生共四校23名,選送學生赴奧地利研修/交換領域包含商業設計、工業工程管理、人力資源管理、商業管理及理工。

教育部表示,台奧雙方1月28日完成台奧兩地異地簽署「台奧高教科研種籽基金瞭解備忘錄」,在此備忘錄的合作架構下,兩國政府各提供30萬歐元設置獎學金提供學生研修交流,我方提供學生生活補助每月新台幣3萬5000元(最長四個月)及交通補助上限5萬2500元。

受獎學生須獲得奧地利方合作學校研修許可後提出申請,教育部依據學生申請領域聘請專家學者進行審核,審核內容包含申請領域重要性、研修計畫、個人成績、傑出表現等,共核定23名學生分別赴赴奧地利薩爾茲堡專業高等學院(Salzburg University of Applied Sciences)、茵斯布魯克專業高等學院(MCI Management Center Innsbruck)、庫夫斯坦專業高等學院(University of Applied Sciences - Fachhochschule Kufstein FH Tirol)、維也納科技專業高等學院University of Applied Science (UAS) Technikum Wien International、上奧地利邦專業高等學院University of Applied Sciences Upper Austria 等五校研修/交換。