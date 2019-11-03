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獨／台師大學生找人代寫碩論被撤學位 台大卻「中槍」

墾丁遙控機砸死遊客 美國選手涉過失致死移送法辦

我國首辦台奧高教獎學金 23人赴奧地利研修交換

2019-11-03 09:14聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

教育部奧地利以政府對政府（G2G）方式，首度合作設置「台奧高教科研種籽基金」，今年首屆核定獲得獎學金學生共四校23名，選送學生赴奧地利研修／交換領域包含商業設計、工業工程管理、人力資源管理、商業管理及理工。

教育部表示，台奧雙方1月28日完成台奧兩地異地簽署「台奧高教科研種籽基金瞭解備忘錄」，在此備忘錄的合作架構下，兩國政府各提供30萬歐元設置獎學金提供學生研修交流，我方提供學生生活補助每月新台幣3萬5000元（最長四個月）及交通補助上限5萬2500元。

受獎學生須獲得奧地利方合作學校研修許可後提出申請，教育部依據學生申請領域聘請專家學者進行審核，審核內容包含申請領域重要性、研修計畫、個人成績、傑出表現等，共核定23名學生分別赴赴奧地利薩爾茲堡專業高等學院(Salzburg University of Applied Sciences)、茵斯布魯克專業高等學院(MCI Management Center Innsbruck)、庫夫斯坦專業高等學院(University of Applied Sciences - Fachhochschule Kufstein FH Tirol)、維也納科技專業高等學院University of Applied Science (UAS) Technikum Wien International、上奧地利邦專業高等學院University of Applied Sciences Upper Austria 等五校研修/交換。

教育部表示，希望透過「台奧高教科研種籽基金」獎學金，鼓勵優秀學生赴奧地利進行研修／交換，共同提升與強化台奧雙方學術合作與推動交流網絡的基礎，達到厚植我國優秀青年國際交換經驗。

教育部與奧地利以政府對政府（G2G）方式，首度合作設置「台奧高教科研種籽基金」。...
教育部與奧地利以政府對政府（G2G）方式，首度合作設置「台奧高教科研種籽基金」。本報資料照片
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奧地利教育部高教
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