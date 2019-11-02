屏東老師研發屠「龍」刀 讓特教生就業更自信

2019-11-02 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



五個屏東老師研發的屠「龍」刀三式，讓農業縣的特教生更快學會處理紅龍果乾。國立屏東特殊教育學校研發紅龍果乾製作流程改善方案「屠龍刀」，獲得勞動部職務再設計創意競賽第四名，提升特教生對未來投入職場的自信。

教育部表示，屏東縣以農業、觀光產業為主，農產加工品的製作、包裝人力需求量大，且沒有傳統農業工作的各種限制。屏東特殊教育學校從中看到了身心障礙學生就業的契機，思考如何從職務再設計的觀點幫助特教生，並結合在地產業特色，創造就業機會。

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獲獎的老師陳沛瑄、郭佑慈、田順豐、傅詩婷、李亭儀，共同站在學生的立場思考果乾製程可能遇到的問題，包括如何安全的使用刀具、更有效率剝除果皮、如何切出一定厚度的果肉，再設計相關的輔具及研擬解決方案。

經集思廣義，他們設計出兼顧安全與效益的輔具「屠龍刀法」第一式：紅龍果對切輔具；緊接著找出經濟實惠的手工替代方案「屠龍刀法」第二式：紅龍果肉切片器；最後則是提出生產流程結構化，縮短學習歷程的「屠龍刀法」第三式：一氣呵成，生產流程結構化。整個設計讓特教生學習後，能有效運用在紅龍果乾製作流程的改善。

參與設計的老師們表示，希望藉由特色產品的開發、工作流程的重新規畫，同時也透過職務再設計，針對身障學生能力給予不同職務，讓他們在學習中獲得成就感，順利進入職場貢獻專長。