親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

桃園陽明高中校慶變調 500師生抗議換校長

貿易戰首勝！ WTO判中國可對1091億元美國商品徵稅

屏東老師研發屠「龍」刀 讓特教生就業更自信

2019-11-02 12:04聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

五個屏東老師研發的屠「龍」刀三式，讓農業縣的特教生更快學會處理紅龍果乾。國立屏東特殊教育學校研發紅龍果乾製作流程改善方案「屠龍刀」，獲得勞動部職務再設計創意競賽第四名，提升特教生對未來投入職場的自信。

教育部表示，屏東縣以農業、觀光產業為主，農產加工品的製作、包裝人力需求量大，且沒有傳統農業工作的各種限制。屏東特殊教育學校從中看到了身心障礙學生就業的契機，思考如何從職務再設計的觀點幫助特教生，並結合在地產業特色，創造就業機會。

獲獎的老師陳沛瑄、郭佑慈、田順豐、傅詩婷、李亭儀，共同站在學生的立場思考果乾製程可能遇到的問題，包括如何安全的使用刀具、更有效率剝除果皮、如何切出一定厚度的果肉，再設計相關的輔具及研擬解決方案。

經集思廣義，他們設計出兼顧安全與效益的輔具「屠龍刀法」第一式：紅龍果對切輔具；緊接著找出經濟實惠的手工替代方案「屠龍刀法」第二式：紅龍果肉切片器；最後則是提出生產流程結構化，縮短學習歷程的「屠龍刀法」第三式：一氣呵成，生產流程結構化。整個設計讓特教生學習後，能有效運用在紅龍果乾製作流程的改善。

參與設計的老師們表示，希望藉由特色產品的開發、工作流程的重新規畫，同時也透過職務再設計，針對身障學生能力給予不同職務，讓他們在學習中獲得成就感，順利進入職場貢獻專長。

教育部表示，國教署也舉行獎助製作特殊教育教材教具設計比賽，期待透過公開徵件，匯集全國特教工作者的教學經驗與熱忱，製作各式各樣教材、教具輔具及電腦輔助教學軟體，引導特殊教育孩子快樂學習，開發興趣與潛力。

五個屏東老師研發的屠「龍」刀三式，讓農業縣的特效生更快學會處理紅龍果乾，並自製流...
五個屏東老師研發的屠「龍」刀三式，讓農業縣的特效生更快學會處理紅龍果乾，並自製流行的開箱圖文解說。圖／教育部提供
分享

紅龍果屏東縣
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

上體育課由情境出發 體育署今辦教學模組展示會

2019-11-01 17:53

各縣市學校聘退休人員規範不一 北市友善高市最嚴

2019-11-01 22:01

影／教部學貸免息套利說 藍諷每月賺265元？

2019-11-01 14:35

退休教師聘任各縣市標準不一 高雄教育局取消年齡限制

2019-11-01 11:45

明年大學招生名額出爐了 二類熱門科系指考名額大增

2019-10-31 18:02

營養午餐不能光營養也要好吃 台南崇明小全國競賽亞軍

2019-10-31 15:20

補助大學生遊學一年？李家同：學生程度不好學不到東西

2019-10-31 14:31

Eduniversal全球頂尖商學院排行 台大政大中山排台灣前三

2019-10-31 14:29

科技師資短缺 立委：心理系畢業老師被指派教程式設計

2019-10-30 17:05

監委：究竟我國有多少自閉症學生遭到學校拒收？

2019-10-30 10:51

學測搭配語言證照也能出國留學！他們靠近滿級分、SAT獲名校青睞

2019-10-30 09:13

離島生保送升學 擬放寬規定

2019-10-29 23:29

圖書館+OTT平台 讓國圖把圖書館送到你家

2019-10-29 21:18

善用生活化多益普及測驗迎戰雙語教學 國中、技職教師增能

2019-10-29 16:21

海外升學不是夢！ 申請學校、托福準備訣竅一次公開

2019-10-29 16:19

高中畢業先體驗再升學 青儲方案申請人數翻倍

2019-10-29 15:30

玩桌遊走進古今歷史穿越時空 基隆校園教具好活潑

2019-10-29 14:33

家扶：新課綱讓弱勢兒少資源更顯不足

2019-10-29 14:12

教部加碼挺技職 技藝競賽亞軍也有出國見習補助

2019-10-29 13:10

家扶調查：八成弱勢兒想學才藝 三成憂家裡沒錢不敢提

2019-10-29 11:03

幼兒園改用電子聯絡簿 三個月收1500元網批變相勒索

2019-10-29 09:36

美政府出資 在台設中文領航中心

2019-10-29 00:25

文化體驗教育 明年擴至北部中部

2019-10-29 00:22

共同校訓「四維」 校園久違了

2019-10-28 23:06

禮義廉恥掛回校園 中市動起來

2019-10-28 23:03

華語教育里程碑 美國家中文領航計畫成立台灣中心

2019-10-28 13:17

海外志工補助放寬 青年在美國推診間親子共讀

2019-10-28 09:47

免費送交換生出國？ 學者：值得鼓勵

2019-10-27 22:55

南榮前車之鑑 私校工會籲改名科大嚴格把關

2019-10-27 13:34

技術學院拚轉科大 兩校闖關失敗

2019-10-27 13:32

新午餐創新計畫！ 郵務士供應食材 成本大幅降低

2019-10-27 12:12

「改科大」有利招生？ 技術學院改名後仍退場

2019-10-27 09:43

獨／全台僅剩十間！ 技術學院拚科大 今年兩校申請沒過

2019-10-27 09:05

韓國瑜交換生政見 教部：經費恐是征服宇宙級別

2019-10-26 21:02

世界青少年發明展 台灣奪牌率逾七成居各國之冠

2019-10-26 15:41

終結放榜新聞 青少年爭取話語權

2019-10-26 13:22

兒盟調查：僅2成兒少願談社會議題

2019-10-26 13:16

青少年也能改變陳規！「終結放榜新聞」團隊分享經驗

2019-10-26 11:12

大法官釋憲：學生受懲處 可和學校打官司

2019-10-26 00:23
看更多

熱門文章

男大生月底沒錢 好友塞泡麵翻面一看感動哭

2019-11-01 13:39

竹南頭份2國中年年滿額 縣府修正通過新生入學辦法草案

2019-11-01 21:24

她非法律系學生 第一次考書記官就當上探花

2019-11-01 22:30

桃園陽明高中校慶變調 500師生抗議換校長

2019-11-02 12:39

竹縣府與交大攜手合作 打造台知園區為AI智慧科技市

2019-11-01 17:15

上體育課由情境出發 體育署今辦教學模組展示會

2019-11-01 17:53

大學個人申請 139系2階筆面試都在明年4月18日

2019-11-01 14:30

瘋閱讀...書「卡」準備好 透過書本經歷別人的人生

2019-11-01 14:27

各縣市學校聘退休人員規範不一 北市友善高市最嚴

2019-11-01 22:01

屏科大可可果殼廢料再利用 創造綠金新價值

2019-11-01 15:47

109學年大學簡章公布 個人申請151系增參採科目

2019-11-01 14:28

日本這大學把「鮪魚梗」用好用滿 讓包正豪聽講不想睡

2019-11-01 15:11

大學甄選簡章出爐 151系增參採科目

2019-11-02 00:35

她沒讀法律系 大四K書1年 考書記官第3名

2019-11-01 23:48

中華醫大「智慧健康行動巡迴車」亮相 可服務偏遠地區

2019-11-01 14:29

明年4月18日 大學甄試黃金周六

2019-11-02 00:35

靠學生證吃喝玩樂消費！南華推「無現金智慧校園」

2019-11-02 09:21

影／教部學貸免息套利說 藍諷每月賺265元？

2019-11-01 14:35

中醫師、營養師、護理師等考試 開放報名

2019-11-02 00:34

影／求職英文 面試官最討厭遇到這八種人

2019-11-01 15:34

桃市學生展現音樂長才 小提琴、揚琴、長號皆表現亮眼

2019-11-01 16:29

台南新市國中疑集體食物中毒 檢出諾羅病毒

2019-11-01 12:59

漢英高中歡慶萬聖節 市議員徐玉樹變裝發糖果

2019-11-01 14:12

三和國小活動中心會熱暈眩 議員助換新冷氣

2019-11-01 20:24

高雄市山頂國小運動會宣傳短片 學童搞笑演出

2019-11-01 20:46

屏東老師研發屠「龍」刀 讓特教生就業更自信

2019-11-02 12:04

高中英聽第二次考試 報名7日截止

2019-11-02 10:14

高中生研發可調溫度咖啡杯 國際發明展奪金

2019-11-01 18:12

台灣漢詩三百首新書發表 台文館盼推廣進校園

2019-11-01 14:16

大學甄選日期分散 招聯會：衝堂情形明顯改善

2019-11-01 12:58

社寮國中操場破損積水 林明溱爭取教育部補助

2019-11-01 18:12

清華大學加碼博士生獎學金 最高每月可領8萬元

2019-11-01 18:07

澎湖西嶼國中小聯展 海廢創作展藝術天份

2019-11-01 20:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top