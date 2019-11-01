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各縣市學校聘退休人員規範不一 北市友善高市最嚴

2019-11-01 22:01聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

年改衝擊，更多公教退休人員想回學校當「高年級教師」。全國教育產業總工會指出，各縣市聘代理教師的規範不一，高雄市對兼課、代理老師的聘任規範最嚴格，包括年滿65歲、退休人員都不能任兼課老師。不過台北市今年表示要釋出5萬多個兼職缺給退休公教人員，讓他們回學校兼課。全教產籲各縣市統一標準，「照顧退休師，柯文哲可以，韓國瑜行不行？」

台北市長柯文哲今年3月底提出「關懷方案」，釋出5萬多個兼課老師缺額，要照顧因年改而收入減少的退休人員，今年底要做通盤檢討。

與北市相比，韓國瑜的高雄市最嚴格，新北市則規定，退休教師回校兼課不得超過12節，台中市則以「退休撫䘏條例」為依歸，並依各校的特殊科目，以師資缺少或特殊情況為主聘任。

全教產表示，明明是同一個國家，只因人在不同縣市，就有不同待遇？大法官已釋憲同意「高官」、「教授」可到私校領雙薪，但是高雄市竟明文規定，不准退休教師回校代課兼課。

全教產說，教育部如今全力控管學校教師員額，學校某些科目長期找不到代課，卻又不得找有教學經驗，有合格教師證的退休老師回校兼課，致使學校不得不找一些沒有教師證的人擔任短期代課。這除了影響學校運作外，更重要的是傷害了學生的受教權。

全教產也說，勞動部明文鼓勵中高齡者、高齡者就業，並且支持退休者再就業。教育部相關的法令和立場，並未禁止退休教師擔任短期代課教師，為何各縣市之規定不同？他們建議各縣市統一標準，照顧各校學校及已退休老師的權益，讓退休老師可再回學校照顧學生。

韓國瑜高雄市
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