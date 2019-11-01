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台男曬貌美越南妻合照 網友爆黑暗內幕：騙局一場

影／教部學貸免息套利說 藍諷每月賺265元？

2019-11-01 14:35聯合晚報 記者張文馨周佑政／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜昨拋政府補貼、學貸免息，遭教育部質疑，恐讓沒急迫需要的學生貸款「套利」。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今舉行記者會指出，至今年8月，歷年所有學貸，共有39.8萬人還不出來，待償金額達51億元；教育部所謂套利，是指每人每年3180元、每個月套利265元？哪個學生這麼無聊。

曾銘宗指出，學生貸款有一定條件，且學貸利息為1.15%，平均每人負債21.3萬元。根據統計，申請學貸的學生八成來自私校，他反問：蔡政府難道沒看到學生背負學貸，甚至有人還不出來的現況？教育部官員還指免息可能出現「套利」，按照教育部的說法，每位學生每個月「套利」265元。

國民黨立院黨團召開記者會，批蔡政府就學貸款利率竟比企業貸款高出許多，圖利大企業虧...
國民黨立院黨團召開記者會，批蔡政府就學貸款利率竟比企業貸款高出許多，圖利大企業虧待窮學生。 記者許正宏／攝影
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曾銘宗拿出台商回流計畫相比，指出台商回流融資額度200億元，政府給1.5%利息補貼，不僅台商借錢幾乎免息，政府還編列了23.3億利息補貼預算。國民黨立委賴士葆指出，經濟部針對借款百億以上大企業，利息只有千分之一，與現行利率相較，「現賺1.4億元」。

曾銘宗批民進黨政府圖利大企業、虧待窮學生；國民黨立委費鴻泰也說，教育部說法無血無淚。賴士葆質疑，教育部長碰到選舉不敢站台，教育部司長卻做急先鋒，逢韓必反。

曾銘宗表示，國民黨團支持韓國瑜學貸免息主張，國民黨明年執政一定徹底執行。

教育部學貸國民黨韓國瑜
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