退休教師聘任各縣市標準不一 高雄教育局取消年齡限制

2019-11-01 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



全國教育產業總工會今天提出對於退休教師的聘任問題，在各縣市卻有不同標準，高雄市甚至明文規定不准退休教師回校代課兼課。高雄市教育局長吳榕峯表示，當時訂條文是考量流浪教師問題與鼓勵青年就業，現在考量年金改革對學校的衝擊，將修正規定，取消聘任退休教師年齡限制。

全國教育產業總工會今天發出「籲請各縣市統一標準，照顧退休師，柯文哲可以，韓國瑜行不行？」全教產指出，大法官已釋憲同意「高官」，「教授」可至私校領雙薪，台北市、台中市可讓退休教師回校短期代課，然新北市、高雄市對於退休老師回校代課有諸多限制，高雄市甚至明文規定不准退休教師回校代課兼課。在教育部全力控管學校教師員額，學校某些科目長期找不到代課，卻又不得找有教學經驗，有合格教師證的退休老師回校兼課，致使學校不得不找一些沒有教師證的人擔任短期代課，除了影響學校運作外，也嚴重傷害學生受教權。

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吳榕峯表示，有關退休教師擔任本市各級學校兼任代課及代理教師一案，教育局當時主要考量流浪教師的問題嚴重與鼓勵青年就業，102年訂定「高雄市高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任補充規定」，採有條件限制（如限定65歲以下等）學校聘任退休人員為兼任代課及代理教師，並非完全禁止聘任退休教師。