明年大學招生名額出爐了 二類熱門科系指考名額大增

2019-10-31 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ／台北即時報導



教育部今天公布「109學年度日間學士班新生招生名額分配核定表」，明年名額共計10萬5697人，比今年10萬5731人略減34人；其中個人申請占52.20％、繁星推薦占15.21％、考試分發占23.06％，與去年比率相當。補教業者也觀察，不少頂大二類組科系明年調高考分名額，但三類組科系則出現降考分、增個申名額的趨勢。

今年大學考試分發核定名額不到3成，申請入學成招生主流。且因教育部只針對大學各入學管道名額「總量」進行控管，例如交大有6成申請入學名額，但因各系仍有自主權，今年就發生交大電機系申請入學名額占72％、繁星占22％，考試分發只剩4%。

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教育部日前也宣布，明年考試分發管道名額以「各系宜貼近該校同一管道校平均比率」作為審核原則，解決「考分名額極端低」的窘況。

根據教育部今天公布的各大學招生名額分配核定表，不少頂尖大學的二類組科系明年因此調高考分名額，例如交大電機系考分名額從10人增為48人；清大材料系也從10人增為21人；台大機械系從22人增為42人；台大化工系從20人增為32人；台大資工系從24人增為33人；成大電機系從12人增為46人。

但補教名師劉駿豪也表示，由於明年考試分發入學的總體名額，只從今年2萬3988人略增為2萬4373人，僅增加385人，雖不少二類名系大增考分名額，但也有三類科系減少考分名額、增加個人申請入學名額，例如明年台大牙醫系考分名額從20人減為15人，台大藥學系從19人減為15人，台大生命科學系從25人減為19人，陽明醫學系從44人減為30人，高醫醫學系從30人減為16人，高醫牙醫系39人減為16人。

此外，109學年大學生生源將減少2.4萬人，但明年日間學士班新生招生名額有10萬5697人，比今年10萬5731人只略減34人。為此，教育部高教司司長朱俊彰表示，教育部不會因隔年生源減少，而同步減招公私大學名額，「否則對於招生表現好的學校不盡公平」，但若大學招生表現不佳，例如公立大學連2年註冊率不滿80％、私大連2年註冊率不滿70％，教育部可減招該校名額最高達50％。

名額核定表網址如下:https://depart.moe.edu.tw/ED2200/News_Content.aspx?n=5E9ABCBC24AC1122&sms=C227CFDC4553F3D5&s=09053FE4D429BE95