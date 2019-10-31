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不是真心挺台？從美國國會運作回應「疑美論」

營養午餐不能光營養也要好吃 台南崇明小全國競賽亞軍

2019-10-31 15:20聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南崇明國小以「虱念府城家鄉餐」，獲得今年「第2屆台灣學校午餐大賽」亞軍。圖／教...
台南崇明國小以「虱念府城家鄉餐」，獲得今年「第2屆台灣學校午餐大賽」亞軍。圖／教育局提供
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台南市崇明國小與德南國小最近參加「2019第2屆台灣學校午餐大賽」，與來自11個縣市的100多所學校競爭，利用在地食材，做出營養滿分又好吃的餐點，同時搭配食育教育，其中崇明國小獲得亞軍、國際評審獎及食育教學卓越獎，德南國小獲得國際評審獎及食育教學卓越獎等佳績。

教育局表示，有學生與家長反應學校的營養午餐雖然方便，但是孩子不喜歡吃，學校每天都有不少廚餘，為了讓午餐營養又好吃、減少廚餘，教育局鼓勵各校增進廚藝，不僅有多項研習、還有比賽，而上述的比賽則是開放各校自由報名參與，台南市只有兩校參與，但都拿下不錯的成績。

比賽由大享食育協會舉辦，今年的主題是「家鄉好味『到』」，崇明國小及德南國小一路過關斬將從初賽、複賽進到決賽，決賽有5分鐘「食育教學」與90分鐘「料理實作」兩階段。

教育局表示，崇明國小的廚房每天供應4000多份餐點，包含崇明國中，營養師林中惠與廚師林淑媛都相當用心，曾獲多次營養午餐相關競賽的肯定，這次以「虱念府城家鄉餐」參賽，以台南市代表性食材北門虱目魚、關廟鳳梨、新市毛豆仁、西港芝麻、將軍牛蒡與麻豆文旦等入菜，受到好評。

林中惠獲得競賽食育教學卓越獎，她表示，5分鐘食育教學，著重讓學生認識食物原貌及其生長，收集資料過程找到虱目魚的X光圖，也發現虱目魚有222根刺，但實際切割後的拿出魚柳，完全無刺，有豐富營養又可以讓學生安心的吃下。

德南國小廚房每天供餐人數770人，這次利用台南在地食材，包含西港芝麻、關廟鳳梨、將軍紅蘿蔔及特產虱目魚，以平日深受小朋友喜歡、偏向家常料理的菜色參賽。

其中參賽湯品一西瓜綿魚湯，所用食材西瓜綿和虱目魚都是南部人十分熟悉的食材，取兩者之鮮味，是一道非常具有南部特色的料理。

台南崇明國小以「虱念府城家鄉餐」，獲得今年「第2屆台灣學校午餐大賽」亞軍。圖／教...
台南崇明國小以「虱念府城家鄉餐」，獲得今年「第2屆台灣學校午餐大賽」亞軍。圖／教育局提供
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台南崇明國小以「虱念府城家鄉餐」，獲得今年「第2屆台灣學校午餐大賽」亞軍。圖／教...
台南崇明國小以「虱念府城家鄉餐」，獲得今年「第2屆台灣學校午餐大賽」亞軍。圖／教育局提供
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教育局營養午餐
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