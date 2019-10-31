補助大學生遊學一年？李家同：學生程度不好學不到東西

2019-10-31 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜最近提出補助大學生以上學生出國遊學一年，引發討論，有人認為很好、有人認為太花錢，長期關注教育的李家同表示，現在很多學生都有遊學或做交換學生的經驗，鼓勵學生還是要先把自己的程度弄好再出國，否則即使出國也學不到什麼、沒辦法增加自己的競爭力。

李家同今天在臉書發文，希望政府能協助提高年輕人的競爭力，而不是只把學生送進大學與遊學，從過去的經驗可以知道，孩子即使進了大學，自己的程度不好，一樣學不到東西，在未來的世界競爭力薄弱，而遊學也是一樣的。

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他在文章中寫到：

我們社會有一個迷思，認為一個年輕人能夠讀大學就很好了，也會鼓勵大學生到海外去做交換學生。我在此提醒大家，如果年輕人學業程度不夠好，雖然可以進大學，畢業以後仍然沒有什麼競爭力。我也知道很多學生有做交換學生的經驗，但是因為自己的程度不夠好，交換學生的結果也並不能增加競爭力。

我誠懇地希望整個國家注意年輕人的競爭力，競爭力不完全靠學業程度，但是學業程度也不能太差。很遺憾的是，教育界一直在注意升學的機制，而幾乎完全不理會我國學生的學業程度。這有如國家有百萬大軍，但這百萬大軍並不是百萬精軍。

也希望我們的年輕人知道一件事，那就是你們自己要設法加強競爭力，不能靠政府幫你們的忙。即使政府可以替你們搭了舞台，但你們不會唱歌，不會跳舞，又不會演戲，舞台也沒有什麼用。反過來說，假如你們會唱歌、跳舞，又會演戲，不要愁沒有舞台讓你們表演。

政府應該注意年輕人的競爭力問題，年輕人自己也要自求多福。競爭力是靠自己努力得來的。