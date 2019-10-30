搶攻新零售市場 北科大與藍天電腦產學合作

2019-10-30 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



新零售時代已來，台北科技大學與台灣上市公司藍天電腦今天舉行產學合作簽約啟動儀式，雙方合作內容包括北科大協助藍天電腦培育暑期實習生，針對藍天電腦在中國大陸最大的投資項目「3C商場百腦匯」，應用大數據分析及前瞻科技，建構線上線下融合的營運機制。

北科大也表示，雙方將在百腦匯各城市已建構完成的5G商場網路環境，提出未來5G新零售智慧商城的發展需求及策略規畫，協助百腦匯建立未來發展新零售的主導地位。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

藍天電腦為最早投入筆記型電腦研發的台灣上市公司之一，百腦匯是近年因應新零售趨勢而轉型升級的科技智能廣場，藍天電腦預計未來5年投入1500萬元，研究新零售的產業布局。

為此，藍天電腦今年暑期首次與北科大合作，由北科大互動設計系副教授王聖銘主持百腦匯上海旗艦店的實習計畫，帶領來自北科大、成大、政大、中山大學等校的10名學生，針對實地零售場域進行系統化的調查研究、訪談及工作坊，收斂智慧商城的新零售營運需求。

北科大表示，北科大參與實習的1名經營管理所、2名互動設計所學生，協助百腦匯上海旗艦店品牌重塑的策略及活動企畫，並協助百腦匯旗下的賣場、維修品牌「好匯修」和科技知識分享平台「滔滔堂」建構新媒體微信小程序的雛形介面設計。除了企畫拍攝新媒體行銷短片，他們也針對商城空間的擺設進行主題式設計，驗證其導客及行銷成果。