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搶攻新零售市場 北科大與藍天電腦產學合作

2019-10-30 18:12聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

新零售時代已來，台北科技大學與台灣上市公司藍天電腦今天舉行產學合作簽約啟動儀式，雙方合作內容包括北科大協助藍天電腦培育暑期實習生，針對藍天電腦在中國大陸最大的投資項目「3C商場百腦匯」，應用大數據分析及前瞻科技，建構線上線下融合的營運機制。

北科大也表示，雙方將在百腦匯各城市已建構完成的5G商場網路環境，提出未來5G新零售智慧商城的發展需求及策略規畫，協助百腦匯建立未來發展新零售的主導地位。

藍天電腦為最早投入筆記型電腦研發的台灣上市公司之一，百腦匯是近年因應新零售趨勢而轉型升級的科技智能廣場，藍天電腦預計未來5年投入1500萬元，研究新零售的產業布局。

為此，藍天電腦今年暑期首次與北科大合作，由北科大互動設計系副教授王聖銘主持百腦匯上海旗艦店的實習計畫，帶領來自北科大、成大、政大、中山大學等校的10名學生，針對實地零售場域進行系統化的調查研究、訪談及工作坊，收斂智慧商城的新零售營運需求。

北科大表示，北科大參與實習的1名經營管理所、2名互動設計所學生，協助百腦匯上海旗艦店品牌重塑的策略及活動企畫，並協助百腦匯旗下的賣場、維修品牌「好匯修」和科技知識分享平台「滔滔堂」建構新媒體微信小程序的雛形介面設計。除了企畫拍攝新媒體行銷短片，他們也針對商城空間的擺設進行主題式設計，驗證其導客及行銷成果。

北科大表示，包括藍天電腦在內，目前已有近二百家企業與校方密切產學合作。根據教育部大專校院校務資訊公開資料庫2017年最新數據，北科大專任教師每師平均承接產學合作計畫經費高居全台第五，顯示業界對北科大研發創新能量的信心與支持。

北科大副校長楊重光（左）與藍天電腦副董事長蔡明賢代表簽約，攜手培育新零售人才。圖...
北科大副校長楊重光（左）與藍天電腦副董事長蔡明賢代表簽約，攜手培育新零售人才。圖／台北科技大學提供
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北科大實習
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