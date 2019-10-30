科技師資短缺 立委：心理系畢業老師被指派教程式設計

立法院教育及文化委員會今天上午審查教育部國教署預算，數名立法委員指出，中學教師因應108課綱的準備仍不充分。科技領域初上路，合格師資也短缺，有心理系畢業的老師被指派教程式設計。立法院凍結十二年國教部分預算，並請國教署研擬教師專業審核機制，落實到第一線學校，確保教學品質。

國民黨立委柯志恩表示，有關高中職優質化輔助方案、多元選修、彈性學習等高中特色課程原列12億3556萬6000元，她提案凍結十分之一，待國教署提出專案報告後再凍支。國民黨立委林奕華也提案凍結國教署辦理十二年國教的預算，經費時原編列之94萬4076元中的20%。

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柯志恩說，新課綱師資準備明顯未到位。她接獲第一線老師消息，有一名心理系畢業的輔導老師，只因碩士論文和電玩有關，就被指派教中學生程式編碼，領域未免跨太大。林奕華表示，國教署應建立稽核機制，定期考察各個學校實行狀況，確保教學品質。

聯合報系今年6月執行民調，顯示新課綱上路前，約三成學校面臨師資培養或招募困難。聯合報9月初再度追蹤，教育部表示，少數聘不到合格師資的偏鄉離島小校，已補助聘業師和老師協同教學，務求科技課綱100%都有專業師資任教。金車文教基金會今年9月的調查也指出，僅兩成教師自認準備好因應新課綱。

國教署長彭富源表示，因應新課綱，國教署持續推動教師優質化政策，編列10億元，落實專案查核、督導，甚至採公開課表的方式受審。以量來看，國教署也已安排67.9萬人次老師投入研習，且擔心質不夠好，推動648個前導學校，已達我國高中以下校數的六分之一，目前又增加為709校。

彭富源說，教師研習方法也有所改革，不以排排坐宣講的方式進行，而是讓老師也能選課，自由組合研習菜單，促進研習效果。柯志恩則說，透過工作坊、在職訓練仍不夠。

林奕華也說，教育部不能只安排老師上課，也該去教學現場傾聽他們的聲音。以台北市的教師為例，新課綱上路後，幾乎每個老師都超鐘點，所承受的負荷是外人沒辦法想像。有些老師準備彈性課程，卻又因教科書量沒減少，只好把彈性學習課程拿回來教一般科目，新課綱的精神根本難以落實。

民進黨立委吳思瑤說，新課綱也強調家長陪伴，但家長不一定理解新課綱。林奕華、柯志恩等立委也說，有些家長很熱心，但不見得能正確傳遞新課綱資訊，家長也需有一審核機制。