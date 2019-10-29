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高中畢業先體驗再升學 青儲方案申請人數翻倍

2019-10-29 15:30聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

蔡英文總統上任後提出「高中畢業不一定要念大學」構想，教育部106學年起開辦「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，106年、107年申請人數僅約700人，108年攀升到1521人。教育部長潘文忠表示，教育部擬續辦此計畫三年，已打算向行政院提報研議。

潘文忠今天出席108學年度全國高中技藝競賽啟動記者會，會後接受媒體聯訪表示，過去統計指出，近三成學生後悔選擇原本科系，青年教育與就業儲蓄帳戶方案給予還在觀望、思考的學生另一可能，讓他們以「區間車」的方式暫緩一下，不一定要搭「直通車」直接念大學。

根據教育部官方資料，此方案有兩個子項，第一是青年儲蓄帳戶，由勞動部協助媒合工作，教育部補助學生投入職場。第二是青年體驗學習計畫，補助學生到外地探索、做志工、見習等，豐富自身視野。

此方案108學年起與大學的升學連結，59個校系在個人申請釋出「青年儲蓄帳戶組」，共收77個名額，頂大如政治大學、清華大學、交通大學都加入，吸引高三生關注。

教育部長潘文忠擬續推「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，鼓勵18歲學生搭「區間車」升...
教育部長潘文忠擬續推「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，鼓勵18歲學生搭「區間車」升學。圖／教育部提供
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教育部青年潘文忠
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