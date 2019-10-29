玩桌遊走進古今歷史穿越時空 基隆校園教具好活潑

2019-10-29 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



為鼓勵學生多了解基隆歷史文化，基隆市文化局開發製作「大基隆小時光」桌遊，並與教育處合作量產，將500套桌遊送入校園供教具使用，今天市務會議記者會中，市長林右昌和仁愛國小學童一起體驗，了解基隆城市發展脈絡，小朋友都玩得很起勁，走進古今歷史穿越時空。

「大基隆小時光」桌遊，融入基隆築港年代時代背景，遊戲中帶領民眾穿越時空，親身體驗基隆以前的生活日常，玩家們可回到基隆築港時期親自體驗。

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遊戲設計透過文獻資料調查與研究，收集許多日治時期基隆史料與文物，例如當時基隆停車場（基隆車站）、崁仔頂魚市等歷史場景，還有市民日常飲食小吃、漁獲及百貨用品，以精緻美術風格繪製地圖與卡牌，讓玩者可以輕鬆地從桌遊當中，體驗基隆歷史與美感。

市長林右昌說，這項由文化局開發桌遊受到喜愛，他請文化局和教育處合作整合資源，這款文創桌遊變成教學教具，在遊樂過程中，小朋友更了解基隆在地人文歷史、地理知識及城市發展脈絡，帶給孩子們更好教學環境。

文化局副局長李添慶指出，桌遊藉舉辦研習工作坊蒐集意見進行修正，遊戲設計出發點，緊扣大基隆歷史場景再現計畫，這次和教育處合作，量產500套遊戲配發到國中小，讓學生從遊戲中認識基隆文化脈絡。