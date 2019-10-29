教部加碼挺技職 技藝競賽亞軍也有出國見習補助
2019-10-29 13:10
聯合報 記者潘乃欣
／台北即時報導
108學年全國高級中等學校技藝競賽今年11月5日正式開跑，教育部今天上午舉行啟動記者會，教育部長潘文忠宣布本學年起加碼補助績優選手，從原本只送各類競賽第一名出國見習，增列各類競賽職種第二名選手，共計130名學生受惠。
教育部國教署表示，全國高級中等學校技藝競賽分海事、家事、工業、商業和農業五類，歷年來每年約3000名高中職生報名。各類前三名選手可循技優保送、技優甄審升大學，第四名以後也酌予加分。教育部108學年起補助各類前二名赴德國等國見習，與他國的技職體系師生交流，增廣見聞。
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國教署副署長戴淑芬說，為延續技能學習與培訓機制，國教署在「全國高級中等學校技藝競賽資訊平台」建置「產學人才媒合功能模組」，鼓勵相關大廠提供產學媒合資訊給五大類競賽選手，包括獎學金、薪資福利等，建立良好的產學互動機制，培育下一代人才。
今天記者會也頒獎給今年代表台灣赴俄羅斯參加第45屆國際技能競賽的國手，他們勇奪5金5銀5銅23優勝，在63個參賽國中名列第四。他們有19人曾參與全國高級中等學校技藝競賽。
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