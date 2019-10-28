李家同反對高中英聽考試加入素養 教改別只有菁英分子

2019-10-28 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／即時報導



長期關注教育的李家同今天發文反對高中的英聽考試也要加入「素養題」，認為英聽對偏鄉學生不利，更不要說還要加入素養，認為國內的教育界只重視菁英份子，教改只談菁英，與弱勢孩子之間的距離會再拉大，而教育部卻不管這種狀況，對國家未來發展並非好事。

配合剛上路的高中新課綱，目前高一生兩年後的高中英聽測驗也要考素養題。大考中心最近公布學年英聽測驗考試說明，要加考聽演講做筆記等融合生活情境、解決問題的「長篇聽解」，而長篇聽解類似實用的素養題，以公布的例題為例，有一題講學生向校方申請借場地，考題列出申請表，透過學生和承辦人員長篇對話，考申請表漏填什麼項目等問題；另一則要聽一段演講，搭配學生筆記，考談核能優缺點等演講內容。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

李家同在發文中指出：

最近我知道教育部以後對於考大學英聽要加入素養，這使我感到非常難過，因為英聽對於偏鄉孩子本身就是非常困難的。當初考高中要加入英聽就引起很多偏鄉老師們的埋怨，我記得有一位在台北的大學教授投書報紙說，要練習英聽一點都不困難，因為現在有很多網站可以加以利用，練習英聽。這位教授不知道很多偏鄉孩子的家裡根本沒有電腦，即使有電腦，也無錢上網。這顯示了我們的教育界心目中只有菁英份子。

我一直不太了解為何教改人士所談的都是極為偉大的目標，比方說，108課綱的四個課程目標:(1)啟發生命潛能、(2)陶養生活知能、(3)促進生涯發展、(4)涵育公民責任。單單這四個目標就不是普通人做得到的，對於一些要靠騎機車送貨的人來講，我相信這四個目標都是遙不可及的事。對我來講，這也是做不到的事。

最近教育部又大談素養，無論什麼課程都要與素養有關，究竟何謂素養?以下是教育部所公布的。

從這張圖中可以看出，教改人士的心中都是菁英份子，對於偏鄉孩子來說，他們一定不懂何謂符號運用。我相信大家知道，菁英份子都是有某種程度的素養的，遺憾的是，一般人實在無法談素養。

有一次，我和一位清大電機系的博士生提到一件歷史上的事，那就是法國向德國投降以後，邱吉爾下令用空軍摧毀法國的一些海軍艦隊。我的那位學生說他知道這件事，因為他看過邱吉爾的二次世界大戰回憶錄。根據我的經驗，很多偏鄉孩子到了大學還不知道邱吉爾是何許人也，更談不上看他的二次世界大戰回憶錄了。

如果我們談古典音樂的素養，台大醫學院的學生多半能夠欣賞古典音樂，也會玩樂器。可是一般鄉下孩子能夠知道柴可夫斯基的人已經很少了。

因為教改人士的心目中只有菁英份子，所以他們訂出來的種種政策，包含入學制度以及課綱，都可以看出這些都是和菁英份子有關的，比方說，在學習歷程中提到小論文。我一直對這件事情感到非常遺憾，因為如果你的父親是中研院的研究員，小論文絕對不成問題。如果你的父親是打零工的，如何能夠寫出小論文?

教育界重視菁英份子，對菁英份子其實是一個困擾，因為很多父母擔心孩子沒有素養，進不了好的大學。這還不是最嚴重的事，最嚴重的是，教育界忽略了國家的弱勢份子。希望教育部的官員知道，有孩子寫出”He don’t is a student.”教改從來不提如何幫助弱勢孩子，這些孩子長大成人往往找不到好的工作，對於國家是一個很大的損失，也會造成社會問題。