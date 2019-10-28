台大109學年指考分發名額增加80個 機械系調整較顯著

2019-10-28 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／即時報導



今年學測採計科目五選四，造成個人申請第一階段超篩爆量，有更多考生進入二階甄試，許多考生準備備審資料、面試之後卻落榜，只能匆忙投入指考，又發現喜歡的科系指考名額只剩一點點，機會渺茫。教育部表示，109學年度將以「各系宜貼近該校同一管道校平均比例」作為考試分發管道的審核原則，因此預估明年情況會大幅改善。以清華大學材料系為例，明年考試分發管道名額由10個增為21個；台灣大學109學年的指考分發名額，也比108學年增加80個，約占43%，比今年的41%略增一些。

台大註冊組主任李宏森說，台大已根據教育部的調整向學系說明並請學系配合辦理。調整比較顯著的學系例如機械系，個人申請由108學年的95人減少為109學年的77人，減少的18人增加到考試入學管道。

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大學個人申請招生名額連年增加，考試入學分發核定名額的比率也屢創新低，今年指考分發核定名額不到三成。過去教育部僅針對甄選入學制定招生名額上限，如繁星推薦15%、個人申請45%，並未對考試分發名額設限，各校如何分配自行商定，但教育部日前表示，確實觀察到有科系考試分發的名額偏低。

教育部高教司表示，因為目前各校各管道的名額比率發展各有不同，過往教育部只控管「以校為單位」，109學年進一步引導「校內各系」宜貼近其平均值。109學年的核定名額總表，目前還在走行政程序中，預計月底前會上網公告。

高教司長朱俊彰以清華大學材料系為例，108學年個人申請名額66個，109學年減為60個；考試分發管道名額則由108學年的10個，增為109學年的21個。清大電機資訊學院學士班的考試分發管道名額，也從108學年的3個，增為109學年的5個。