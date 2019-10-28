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華語教育里程碑 美國家中文領航計畫成立台灣中心

2019-10-28 13:17聯合報 記者章凱閎／即時報導

美國國家中文領航項目台灣中心（Chinese Overseas Flagship Center in Taiwan，簡稱台灣中心）今天上午開幕。首屆來自美國12所中文領航項目大學的22位菁英學生，展開10個月的密集學程，且期間內中文能力必須達到專業程度，也必須至與個人主修相關的學術研究單位，進行半年全中文實習。

美國國家領航計畫為美國國家級重點教育計畫，受美國國會高度肯定及重視。計畫由美國政府及高等教育機構合作辦理，目的是透過政府與大學間的合作，推動戰略性語言教育，包括中文、俄文、阿拉伯文等，使美國大學生具備雙語言雙文化能力。全美目前有12所大學設立「中文領航項目」，其中項目最後一年的學程稱為巔峰年（Capstone），今年首度成立台灣中心在台開班，為國內華語文教育建立新的里程碑。。

台灣中心今天上午10時在台大集思會議中心舉行開幕典禮，來自全美12所大學中文領航項目主任及代表共計15人參與，美國在台協會處長酈英傑也親自到場。

教育部表示，台灣中心於今年6月3日在台大數學研究中心4樓正式運作，首屆來自美國12所中文領航項目大學的22位菁英學生，於今年9月1日起展開為期10個月的學術語言與個人專業研究密集學程，他們在期間內中文能力必須達到專業程度（Superior，ACTFL優級，相當於我華語文能力測驗TOCFL流利級）且必須至與個人主修相關單位，進行半年全中文實習。

教育部表示，部內多年來積極鼓勵國內各大學校院推動國際優秀青年來台研習華語，發揚台灣在華語文教學的優勢及在地文化的特色。教育部國際司副司長張金淑也鼓勵來台的美國青年，把握在台時光，快速增強自己的華語能力。

美國國家中文領航項目台灣中心（Chinese Overseas Flagship...
美國國家中文領航項目台灣中心（Chinese Overseas Flagship Center in Taiwan，簡稱台灣中心）今天上午正式開幕。圖／教育部提供
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