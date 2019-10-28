華語教育里程碑 美國家中文領航計畫成立台灣中心

2019-10-28 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ／即時報導



美國國家中文領航項目台灣中心（Chinese Overseas Flagship Center in Taiwan，簡稱台灣中心）今天上午開幕。首屆來自美國12所中文領航項目大學的22位菁英學生，展開10個月的密集學程，且期間內中文能力必須達到專業程度，也必須至與個人主修相關的學術研究單位，進行半年全中文實習。

美國國家領航計畫為美國國家級重點教育計畫，受美國國會高度肯定及重視。計畫由美國政府及高等教育機構合作辦理，目的是透過政府與大學間的合作，推動戰略性語言教育，包括中文、俄文、阿拉伯文等，使美國大學生具備雙語言雙文化能力。全美目前有12所大學設立「中文領航項目」，其中項目最後一年的學程稱為巔峰年（Capstone），今年首度成立台灣中心在台開班，為國內華語文教育建立新的里程碑。。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

台灣中心今天上午10時在台大集思會議中心舉行開幕典禮，來自全美12所大學中文領航項目主任及代表共計15人參與，美國在台協會處長酈英傑也親自到場。

教育部表示，台灣中心於今年6月3日在台大數學研究中心4樓正式運作，首屆來自美國12所中文領航項目大學的22位菁英學生，於今年9月1日起展開為期10個月的學術語言與個人專業研究密集學程，他們在期間內中文能力必須達到專業程度（Superior，ACTFL優級，相當於我華語文能力測驗TOCFL流利級）且必須至與個人主修相關單位，進行半年全中文實習。