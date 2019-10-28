海外志工補助放寬 青年在美國推診間親子共讀

2019-10-28 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



為讓更多有志海外服務的青年一圓夢想，教育部青年發展署今年修正計畫，青年除了透過依法設立的國內非營利組織或大專校院發函申請補助外，如參與服務國家的官方計畫且取得相關同意證明，也可由個人提出申請。

青年署說，18至35歲青年，規畫明年1月赴海外從事3個月以上志願服務，即日起至11月30日前提出申請，最高可獲補助新台幣18萬元。

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青年署表示，今年共有14名青年透過教育部青年發展署「推動青年從事海外長期志工計畫」，前往海外從事長期志願服務。台灣展臂閱讀協會創辦人陳宥達與幼兒園教師楊雅涵，今年一同前往美國波士頓醫學中心擔任幼兒門診志工，他們發現弱勢家庭缺乏親子共讀的觀念和資源，因此透過孩子打預防針或看病時，在診間推動親子共讀，並且送一本適合親子互動的童書，鼓勵家庭成員與孩子歡樂閱讀。

陳宥達希望激發孩子的好奇心，讓孩子喜歡書籍，幫助父母建立以家庭為中心的家庭圖書館。楊雅涵表示，在候診間營造一個友善的環境相當重要，親子活動、說故事、玩桌遊等，可以大大減少小朋友看診的壓力，尤其在打開繪本的那一刻，常常是開啟彼此對話的好機會，他們藉由繪本交談來向家長宣導親子共讀的重要性。

此外，兩人也在當地社區進行家庭訪視，他們回憶，有一次拜訪一戶單親家庭，發現家中沒有適合孩子玩的玩具及童書，於是我們拿了幾本童書出來，一開始弟弟有點生疏不太想靠近，但是當我們和妹妹開始念故事書時，有趣的聲調把弟弟吸引過來，他指著繪本說這個是一隻狗，我們立即稱讚他，繼續跟他念故事，弟弟開始覺得有興趣，並一起邊玩邊念這本書，最後弟弟還拿幾本故事書和妹妹一起念了起來，離開前送了他們幾本故事書，弟弟說他會放在小櫃子裡，以後念給妹妹聽。

青年署說，陳宥達與楊雅涵不僅結合自身專業投入服務，且將服務經驗帶回國內應用在親子共讀領域。