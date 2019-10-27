免費送交換生出國？ 學者：值得鼓勵

2019-10-27 22:55 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



總統參選人韓國瑜27日回應外界對於「補助交換生」的質疑時表示，「這個不是跳票、吹牛的問題，而是把資源往下一代來投資。」（photo by網路截圖） 分享 facebook

針對總統參選人韓國瑜提出「送所有大學生、碩士生出國交換1年」的政見，北商校長張瑞雄表示，此案在交換名額與學生經費方面皆無大困難。學者嚴震生指出，多數歐洲國家的教育政策都是大比例補助學生出國，「國際體驗可以拉近閱讀國際新聞時的距離感。」但立委鍾佳濱認為，出國拓展國際觀是一種多多益善的自我投資，但不應該侷限在「交換生」的方式。

張瑞雄：政府應補助

教育部次長劉孟奇日前提出基於「交換生」是雙向的，台灣也要能每年接納32萬名外籍學生。對此，國立台北商業大學校長張瑞雄受訪表示，若台灣校方有與外國學校簽署「姐妹校」，必須互相開出對等的交換名額，但若無「姐妹校」，事實上也是可以向對方申請留、遊學，且「基本上對方學校都會歡迎我們付學費去就讀，所以名額方面不成問題。」

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至於「學生付不起旅費、學費」的問題，張瑞雄說，過去我們既然認為「不該讓貧困學生念不起大學」，那政府就應該出手補助。張瑞雄強調，學生自己會選擇想出國之處、自己找好學校，政府不必幫學生規劃選校；送學生出國的目的也不只是學英文，而是拓展國際視野、體驗文化。

不只是提升語言能力

政大國際關係研究中心研究員嚴震生認為，「拓展國際觀」的方式很多，有些是工作性質（打工、出差），有些則是實習性質，上述都具有「實際操作」層面的學習，而非單純只是「出國提升語言能力。」他也樂見擴大交換生名額政策，但他建議，可從小規模開始增加補助交換生數，若有成效、且配套完整，再擴大範圍即可。

針對「出國提升語言能力」，嚴震生表示，他反對「英文很棒的學生才能出國」的想法，而英文已講得很漂亮的語言人才，出國則應該專注語言外的專業。也就是說，需要在考試雙語測驗設定合理的門檻，排除掉「鴨子聽雷」者，讓有進步空間的有為者，可以出國進入語言環境，等於是「推一把」。

不應侷限在交換生

「事實上，教育現場的國際交流已是普遍現象，且交換生也不限定於大學身分，到了大學階段想要有國際體驗，也可以用打工、志工、實習等方式。」綠營立委鍾佳濱認為，出國留學、遊學是一種人生自我投資的過程，「把握現在、投資未來」值得肯定，但有些人透過度假打工、有些人在天涯間當背包客、有的人則是選擇參與留學交換考試等等。

「韓市長可能不知道，現在高中階段的補助出國已經非常普遍。」鍾佳濱談到，最近自己手頭上就有接觸到一個企業，資助恆春一所國小到國外交流。更何況，教育部現況已積極鼓勵各國中小學推動雙語教學。

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