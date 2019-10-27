「改科大」有利招生？ 技術學院改名後仍退場

2019-10-27 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



為提升社會形象並有利招生，改名科大是不少私立技術學院的夢想。全國私校工會理事長尤榮輝表示，過去教育部便宜行事「廣設大學」，讓許多專科升格為學院，再進一步改名為大學，造成大學數量過多，種下今日高教品質惡化，大學生素質低落的惡果。教育部是不是還要繼續讓學院改名為大學，讓大學數量繼續膨漲，恐怕有待商榷。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，以遭到教育部勒令停辦的南榮科技大學為例，南榮2001年由五專升格為技術學院，2013年改為科大後爆發許多弊端，不禁讓人懷疑南榮科大當初是如何通過升格及改名審查？

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尤榮輝表示，一些辦學不佳的私立技術學院也能改名為大學，讓人懷疑有門神或政治力介入。私校工會呼籲教育部審查技術學院改名大學案要嚴加把關，最好能參考工會的意見，才不會讓「地雷學校」也能改名大學，誤人子弟、貽害社會。

高教工會組織部主任林柏儀說，就個別學校而言，通常認為改名科大有助於招生，也導致了未改名的技術學院較有形象上的競爭壓力，以致於不得不為改科大而努力。

林柏儀表示，但實際上，一方面普遍改為科大並不會使總體生員增加，所以改名科大已經並非是維繫學校經營的保證，近來南榮科大遭停辦即為一例。另一方面也是因為政府未持續嚴格把關，以致於有些學校甚至作假，灌水師資與設備，但改科大後就予以裁員或撤除，「形同詐騙」。

林柏儀說，解決之道應當是教育部要提高改名或升格大學的標準，杜絕浮濫升格的空間，並且回歸以改善生師比、小班化來因應少子女化，才能讓科大、技術學院、專科學校各自有發展的空間而毋須灌水升格。